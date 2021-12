La série israélo-norvégienne "The Girl From Oslo" cartonne sur Netflix

La série figure également dans le top 10 dans 36 pays dont la France

La série à suspense israélo-norvégienne "The Girl From Oslo" est devenue en quelques jours la quatrième série la plus regardée sur dans le monde sur Netflix, a rapporté mercredi Channel 12.

La série figure également dans le top 10 dans 36 pays, dont les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Italie, et l'Espagne. En Israël, elle sera diffusée sur la plateforme le 8 janvier 2022.

Amos Tamam, la star de la série, s'est réjoui de la " très bonne nouvelle".

"The Girl From Oslo", réalisé par Uri Barbash et Stian Khristiansen, raconte l'histoire de Pia, une jeune norvégienne qui part en voyage dans le Sinaï en compagnie de deux amis israéliens. Mais ce voyage va tourner au drame quand tous les trois se font enlever par l'Etat Islamique.

La série a été diffusée à la télévision norvégienne entre avril et juin dernier.