Jérusalem: le musée de la Cité de David présente une nouvelle exposition virtuelle

"Unearthed" permet aux visiteurs de parcourir la Vieille ville de Jérusalem de manière immersive

De nombreux Israéliens évitant de se déplacer dans les musées et les lieux de culture alors que le nombre de cas d’infection au Covid-19 augmente de jour en jour, le musée de la Cité de David de Jérusalem, a décidé de créer une exposition virtuelle, appelée "Unearthed" ("Sorti de terre" en anglais), rapporte jeudi le Jerusalem Post.

"Unearthed" s’inscrit dans la tendance lancée par des musées tels que le Metropolitan Museum of Art de New York, le British Museum ou le musée du Vatican, à créer des parcours muséaux en ligne, parfaitement adaptés à l’ère pandémique.

L’exposition "permet aux visiteurs de parcourir les plans souterrains de la Vieille ville de Jérusalem et d’explorer la ville telle qu’elle était sous le règne du roi David, et cela de manière immersive", explique le musée sur le site de l’exposition.

Les visiteurs peuvent déambuler virtuellement à travers les rues et les maisons, et quantité de vidéos interactives et d’interviews avec archéologues et experts, sont disponibles au visionnage de tous les visiteurs.

Autre aspect innovant du tour est la présence de recréations animés de sites anciens, tels que le palais du roi David, l’ancien quartier royal et les aqueducs souterrains d'Ézéchias, roi de Jérusalem.

Le musée de la Cité de David a co-créé cette exposition avec l’entreprise israélienne Matter, leader mondial de création de sites virtuels.