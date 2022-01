Culture: "L'antisémitisme durera peut-être toujours" (Sandrine Kiberlain sur i24NEWS)

Son premier long-métrage sort en salles cette semaine

L'actrice et réalisatrice Sandrine Kiberlain était l'invitée de Culture samedi soir à l'occasion de la sortie de son premier long-métrage, récompensé au festival de Jérusalem, Une jeune fille qui va bien, qui relate l'histoire d'Irène, une jeune fille de confession juive dans le Paris des années 1940.

"Je traite le film quasiment au présent, et c'est par le prisme de cette jeune fille qui vit son quotidien et qui ne peut imaginer l'inimaginable que nous connaissons qui vient ensuite. On avance en même temps qu'elle dans le film. C'est une volonté pour moi que le spectateur se dise tout au long du film 'pourvu qu'il ne lui arrive rien'", a déclaré Sandrine Kiberlain à i24NEWS.

"J'en ai fait une jeune fille qui veut devenir actrice, qui s'entoure de ses amis, qui va vivre un premier amour; elle a tout pour que tout aille bien, si une folie que l'on connaît ne venait pas interrompre son destin. Pendant tout le film, on se demande si cela va arriver ou pas", a-t-elle poursuivi.

Sandrine Kiberlain a également mentionné le fait que bien que ce film ne soit pas autobiographique, "inévitablement lorsque l'on écrit on écrit sur soi".

"C'est un hommage à mes grands-parents, à ma tante qui a vécu la guerre à 7 ans, à ma mère qui est née pendant la guerre, à mon père qui a été caché, mais aussi à tous les survivants, à tous les Justes, les résistants, à tous ceux qui font l'erreur de ne pas comprendre qu'il faut arrêter de prolonger cette horreur", a-elle affirmé.

Evoquant l'antisémitisme, Mme Kiberlain a déclaré "la seule question que l'on devrait se poser aujourd'hui c'est pourquoi est-ce que cela a existé et comment faire pour que ça n'existe plus? Or cela existe encore, il y a des tombes profanées avec des symboles terrifiants et l'antisémitisme durera peut-être toujours", a-t-elle dit.

Le film sort cette semaine au cinéma en France, il a été sélectionné à La Semaine de la critique au dernier Festival de Cannes.

