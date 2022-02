Tel-Aviv: plus de 150 artistes transforment deux bâtiments en oeuvres d'art pour la 3e édition du Pop Up Museum

"Avec ce musée nous avons réussi à proposer de l'art qui touche tout le monde"

Le Pop Up Museum à Tel-Aviv a inauguré mardi sa 3e édition dans le nord de la ville pour le plus grand bonheur des visiteurs venus en nombre admirer et photographier les œuvres de plus de 150 artistes, rassemblées dans 24 appartements.

Cuisine réalisée entièrement en carton, toilettes réinvesties en jungle ou en discothèque, chambre peinte à la manière d'un tableau, entrée transformée en cage d'animaux ou encore chambre à coucher transposée en station de ski, les œuvres sont aussi atypiques que surprenantes.

Chaque pièce, unique en son genre, fait totalement oublier qu'il s'agissait au départ d'appartements ordinaires.

Caroline Haïat/i24NEWS Pop Up Museum, Tel-Aviv

"L'idée du projet est née lors de mes séjours à l'étranger. Lorsque j'ai vécu à Londres et à New York, je me suis inspirée de la culture de l'art de rue, et j'ai voulu l'importer en Israël. L'une des expositions les plus fascinantes que j'ai vue était à Berlin en 2016 où un graffiti a été intégré dans un musée; je voulais créer quelque chose de similaire, à l'intérieur de bâtiments temporaires, voués à être détruits", a déclaré Yaara Sachs, commissaire de l'exposition, à i24NEWS.

Certains contenus font passer des messages imprégnés de la pandémie actuelle tels que " je ne peux pas laisser mes émotions confinées", "je ne peux pas toucher cela," "gardez vos distances" ou "les artistes sont là pour perturber la paix", tandis que d'autres dépeignent le réel avec des personnages masqués, des tests PCR ou encore des gels hydroalcooliques en grande dimension.

Caroline Haïat Pop Up Museum, Tel-Aviv

Dans l'une des salles, le visiteur est même invité à laisser une trace de son passage en écrivant sur les murs au feutre doré.

Couleurs, lumières, fontaines revisitées, aires de jeux réinventées, Rubik's cube géants, tout est conçu pour plonger le spectateur dans un univers "instagrammable."

Caroline Haïat/i24NEWS Pop Up Museum, Tel-Aviv

Le concept est simple, deux bâtiments de quatre étages visés par un projet de rénovation (Tama 38), qui vont être détruits dix jours après la fin de l'exposition, ont été investis par des artistes du 'street art', du graffiti, des peintres, des illustrateurs, des graphistes, des directeurs artistiques ou encore des scénographes, dans le but de se faire connaître et de promouvoir la culture.

"Cette année, beaucoup d'oeuvres concernent le coronavirus et le ressenti de la population qui a été confrontée aux confinements et aux restrictions. La distanciation sociale, notre comportement vis-à-vis des autres et de l'environnement face au réchauffement climatique, sont les thèmes principaux. Pour l'un des bâtiments, j'ai demandé aux artistes de montrer le monde de l'après-covid et le changement dans les relations entre les êtres humains qu'il est possible de percevoir aujourd'hui", a affirmé Yaara Sachs à i24NEWS.

Caroline Haïat/i24NEWS Pop Up Museum, Tel-Aviv

Le projet est à l'initiative du groupe Rothstein, l'une des principales entreprises spécialisées dans la rénovation urbaine.

"Je pense qu'avec ce musée nous avons réussi à proposer de l'art qui touche tout le monde, avec des couleurs et des messages auxquels chaque personne peut s'identifier, dans le lieu le plus simple, en leur procurant un divertissement sans qu'ils n'aient besoin d'aller dans un musée conventionnel", a déclaré Yaara Sachs à i24NEWS.

L'exposition gratuite a lieu au 11 rue Pinkas du dimanche au vendredi jusqu'au 11 février. La première édition en 2019 avait rassemblé plus de 22.000 visiteurs en 5 jours.

