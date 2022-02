Le Koweït interdit la projection du film "Mort sur le Nil" qui met en vedette l'actrice israélienne Gal Gadot

Les internautes sur les réseaux sociaux ont souhaité à ce que le film soit interdit

Le Koweït interdira la projection d'une nouvelle adaptation cinématographique du polar "Mort sur le Nil" d'Agatha Christie, avec un casting de stars, dont l'actrice israélienne Gal Gadot, selon les autorités.

Le film, réalisé par Kenneth Branagh, doit sortir ce mois-ci aux États-Unis.

Le synopsis est inspiré de l'une des œuvres les plus célèbres d'Agatha Christie, surnommée la "reine du crime".

La porte-parole du ministère de l'Information, Anouar Mourad, a confirmé que le film serait interdit au Koweït.

Selon le journal koweïtien Al-Qabas, la décision a été prise suite aux demandes d'interdiction du film sur les réseaux sociaux.

Les internautes ont souhaité l'interdiction du film après les louanges de Gal Gadot à l'égard de l'armée israélienne et ses critiques du groupe terroriste palestinien Hamas pendant la guerre de 2014 à Gaza.

La célèbre actrice a souvent été critiquée sur les réseaux sociaux en raison du fait qu'elle ait effectué son service obligatoire au sein de l'armée israélienne.

Le Koweït est fermement opposé à la normalisation des relations diplomatiques avec Israël – contrairement à ses voisins du Golfe, les Émirats arabes unis et Bahreïn, qui ont signé des accords de paix avec l'État juif – et soutient depuis longtemps la cause palestinienne.