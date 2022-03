"Notre mission n'est pas politique": l'art palestinien s'invite à la Biennale de Venise 2022

"Nous nous attendons à ce que l'art palestinien reçoive un coup de pouce après la Biennale"

Samia Halaby et Nabil Anani font partie des 19 artistes palestiniens qui participeront à la Biennale de Venise 2022, le plus grand événement artistique au monde.

Lors de la 59e exposition internationale d'art - qui se déroulera d'avril à novembre - une exposition intitulée "From Palestine with Art" présentera des œuvres d'artistes des territoires palestiniens tels que Gaza, Ramallah et Bethléem, et de Palestiniens qui vivent en diaspora, aux États-Unis, en Jordanie ou encore au Koweït.

L'exposition présentera des peintures, des photographies, des sculptures et des broderies en passant par des événements musicaux et des histoires contées.

"Notre mission n'est pas politique", a déclaré Faisal Saleh, le fondateur du Palestine Museum US.

Son musée, une organisation à but non lucratif basée dans le Connecticut aux Etats-Unis, a lancé l'exposition pour "donner une voix aux Palestiniens à travers les arts", a-t-il encore expliqué.

"Nous nous attendons à ce que l'art palestinien reçoive un coup de pouce après la Biennale de Venise et que les collectionneurs recherchent davantage d'artistes palestiniens," a-t-il dit.

Ce n'est pas la première fois que des événements artistiques mondiaux se concentrent sur la création d'une plate-forme pour l'art palestinien.

Déjà en 2009, l'exposition "Palestine c/o Venice" avait suscité beaucoup d'attention en devenant le premier événement sur l'art palestinien à la Biennale.