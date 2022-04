Canneseries couronne la série israélienne "The Lesson"

La série retrace les répercussions d'une discussion politique qui dégénère entre un prof et son élève

La série "The Lesson", drame sociétal illustrant les tensions politiques en Israël, a remporté mercredi le prix de la meilleure série longue et le prix d'interprétation du festival Canneseries, qui a également sacré la production belge "Hacked", meilleure série courte.

Après six jours de projections et rencontres, la Croisette remballera son tapis rose, foulé mercredi par Jonathan Cohen et ses camarades du "Flambeau: les aventuriers de Chupacabra", suite de "La Flamme", dont les deux premiers épisodes étaient projetés en clôture de cette 5e édition.

La série israélienne "The Lesson", "phénomène de société" dans son pays selon M. Lewi, retrace les répercussions d'une discussion politique qui dégénère entre un prof et son élève, à l'heure où les réseaux sociaux et la désinformation exacerbent les tensions.

Maya Landsmann, qui y incarne l'héroïne et avait assisté à la dernière édition de Canneseries pour "Sad city girls", a reçu le prix de la meilleure interprétation.

En 2018, une autre série israélienne avait été couronnée, "When heroes fly".

Côtés séries courtes, la gagnante "Hacked" aborde le thème du cyber-harcèlement en milieu scolaire.