Fort de son succès, Amir Haddad annonce la prolongation de la pièce "Sélectionné"

"On reste un mois de plus"

Le chanteur Amir Haddad, à l'affiche du théâtre Edouard VII dans le seul-en-scène "Sélectionné" depuis le 26 avril, a annoncé ce jeudi sur les réseaux sociaux la prolongation de ses représentations.

"On reste un mois de plus au Théâtre Édouard VII ! C’est grâce à vous qu’on va continuer à raconter ce grand homme qu’était Alfred Nakache. Merci…", a écrit l'interprète de "On dirait".

Mise en scène par Steve Suissa, la pièce raconte le destin du nageur d’Auschwitz Alfred Nakache.

Quand on est sur scène, on est "ému, et je me sens comme sur le bord d’une piscine. La scène est haute, et souvent on illumine le public d’une lumière bleue pour se mettre dans l’ambiance de l’histoire d’Alfred", a déclaré Amir Haddad chez France Info.

La pièce de théâtre rencontre un franc succès et l'artiste partage tous les soirs les story de son public conquis sur ses réseaux sociaux.