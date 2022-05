Israël: exposition unique sur l'œuvre de Frida Kahlo en réalité virtuelle

Les différentes périodes de la vie de Frida Kahlo seront projetées de manière unique sur 1.000 mètres carrés

Pour la première fois en Israël, une exposition exceptionnelle en réalité virtuelle sera consacrée à la vie de la célèbre artiste mexicaine Frida Kahlo.

L’exposition se tiendra du 26 mai au 31 août dans le complexe THE CUBE, situé dans le parc Peres de Holon en banlieue de Tel-Aviv, après avoir connu un succès retentissant dans plus de 30 villes à travers le monde, avec plus de 5 millions de visiteurs.

Co-créé avec Frida Kahlo Corporation et Layers of Reality, un centre d'art numérique en Espagne, l’événement a été importé en Israël pour un coût de plus de six millions de shekels (1.6 million d’euros).

Un voyage artistique

Les différentes périodes de la vie de Frida Kahlo seront projetées de manière unique sur mille mètres carrés de murs et certaines de ses œuvres s'afficheront à 360 degrés, faisant vivre au spectateur une expérience inoubliable.

Sons, citations, lumières, couleurs, photos d'époque ou encore dessins et portraits plongeront le visiteur dans l’univers de l’artiste mexicaine la plus populaire au monde. Au total, plus de 150 de ses œuvres seront au rendez-vous.

"L'accessibilité de la culture au public est une valeur très importante bien qu’elle ne fasse pas partie intégrante du programme scolaire. Il ne s’agit pas cependant ici d’une exposition au sens artistique du terme, car elle ne présente pas les oeuvres originales mais offre une production visuelle impressionnante et s’apparente davantage à un spectacle audiovisuel", a déclaré Leor Grady, artiste interdisciplinaire, à i24NEWS.

"Dans une plus large mesure, cette façon de procéder ne peut pas se substituer dignement aux visites d’une galerie ou d’un musée qui exposent l'œuvre fascinante originelle de Frida Kahlo," a-t-il poursuivi, ajoutant qu’une production similaire sera également présentée prochainement au musée de Ramat Gan.

Frida Kahlo, une icône de l’art

Frida Kahlo, de renommée internationale, est née à Coyoacán au Mexique en 1907. Après un terrible accident de bus à l’âge de 18 ans, elle se forme elle-même à la peinture pendant sa convalescence alors qu’elle doit rester alitée de longs mois, ayant subi de multiples opérations.

Ses œuvres seront d’ailleurs pour certaines marquées par cet événement tragique et deviendront une véritable échappatoire lui permettant d’exprimer son mal-être.

Mariée à l’artiste Diego Rivera, mondialement connu pour ses peintures murales, Frida est elle aussi rapidement devenue un symbole de son pays à l’étranger, grâce à son originalité artistique imprégnée par petites touches de la culture mexicaine.

Les autoportraits ont d’ailleurs une place prépondérante dans son œuvre, reflétant de manière directe sa souffrance et son handicap.

Selon Yael Gilat, professeur et présidente de l'Association pour l'étude de l'art féminin et du genre en Israël, il est important de trouver le "moyen de rapprocher le spectateur et l’artiste sans faire de l'œuvre un prétexte pour médiatiser des événements culturels."

"Frida Kahlo avait elle-même refusé d’entrer dans des catégories lorsqu'elle avait été invitée par André Breton à assister à une exposition d'artistes surréalistes. Il est donc crucial de respecter les œuvres originales dans leurs dimensions et leurs matériaux," a déclaré Yael à i24NEWS.

"Frida Kahlo vient d'une tradition différente et même lors de la période de l’expansion des peintures murales monumentales, elle a maintenu la dimension humaine et le lien intime avec les œuvres, à la fois à cause de son handicap, mais aussi de par sa perception spirituelle de l'art. Il semble toutefois que l'exposition et la variété des outils technologiques dont elle dispose ne fassent qu'intensifier la commercialisation en cours depuis de nombreuses années concernant la création de Frida", a-t-elle conclu.

Certains critiques d’art en Israël ont notamment déjà pointé du doigt la "commercialisation" de l'œuvre de Frida Kahlo aux dépens de la démarche purement artistique.

Les billets sont disponibles en ligne sur le site de l’exposition à partir de 109 shekels (30 euros).

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS