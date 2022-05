Saison 2 de Téhéran: "Le Mossad et la réalité nous offrent constamment des scénarios bien plus fous que ce que nous pouvons imaginer" (réalisateur sur i24NEWS)

"Toutes les personnes qui travaillent sur la série vivent au rythme de l'Iran"

A l'occasion de la sortie de la saison 2 de la série à succès Téhéran, son réalisateur Daniel Sirkin a accordé une interview à i24NEWS dans l'émission Orient jeudi soir.

Dans cette nouvelle saison de la série d'espionnage, l'agent du Mossad Tamar qui avait été envoyée en Iran pour pirater les serveurs de l’armée iranienne et faciliter une attaque de Tsahal sur un réacteur nucléaire, a été trahie par son agent de liaison.

Elle se retrouve piégée dans Téhéran avec son petit copain Milad et elle va notamment devoir exfiltrer un soldat israélien sur le sol iranien.

Autre surprise pour cette nouvelle saison: l'actrice américaine de renom Glenn Close fait partie du casting, incarnant Marjan, une psychiatre anglaise.

"Dans cette saison la mission de Tamar est non seulement une mission nationale comme cela doit être le cas pour un agent du mossad, mais aussi une mission personnelle liée au fait qu'elle s'est trop mise en danger, jusqu'à faire courir de grands risques à ses proches. Les vrais héros doivent toujours combattre sur plusieurs fronts, et de ce point de vue Tamar est une grande héroïne", a déclaré Daniel Sirkin

"Le Mossad et la réalité nous offrent constamment des scénarios bien plus fous que ce que nous pouvons imaginer. C'est notre problème avec 'Téhéran', la réalité nous devance en permanence. Mais évidemment nous lisons les journaux et nous nous tenons informés. Toutes les personnes qui travaillent sur la série vivent au rythme de l'Iran," a-t-il poursuivi.

Daniel Sirkin a également confié que pour cette nouvelle saison, le travail artistique avait été conséquent.

"Nous avons dû prendre des rues entières d'Athènes et effacer tous les graffitis. Quiconque connaît Athènes sait que la ville en est couverte. Une équipe de peintres a repeint les rues, tous les panneaux ont été remplacés, toutes les voitures américaines ont été déplacées, nous avons aussi remplacé les plaques d'immatriculation puis nous avons rempli les rues de dizaines de figurants, des réfugiés iraniens que nous avons trouvés à Athènes pour qu'on entende du perse dans la rue," a-t-il déclaré, espérant qu'il y ait une 3e saison.

La série est diffusée actuellement sur Kan et Apple Tv.