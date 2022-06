Décès du rabbin Uri Zohar, qui fut un des cinéastes les plus importants en Israël

Uri Zohar a signé plusieurs films emblématiques avant de se rapprocher de la religion dans les années 70

Le rabbin Uri Zohar, qui fut l’un des cinéastes israéliens les plus importants du pays est décédé jeudi à l'âge de 86 ans.

Uri Zohar, comédien, acteur et réalisateur à succès, a signé un certain nombre de films emblématiques, la plupart aux côtés du chanteur décédé Arik Einstein, dont il était proche.

À la fin des années 1970, il s’était rapproché de la religion, avant de devenir rabbin et d’être considéré comme une des personnalités les plus importantes de la communauté ultraorthodoxe.

"La mort du rabbin Uri Zohar est une grande tristesse", a déclaré le ministre de la Culture et des Sports, Hili Troper.

"Le rabbin Uri Zohar était l'un des plus grands artistes d'Israël et une pierre angulaire de la culture israélienne. Au fil des ans, Zohar a été l'un des concepteurs du cinéma israélien et ses films sont entrés dans chaque foyer. Il avait un esprit, un humour et une créativité exceptionnels, et ses créations et son héritage resteront avec nous", a ajouté le ministre.

Uri Zohar a commencé sa carrière d'acteur dans les années 1950 et 1960, développant un style et un humour uniques, avant de réaliser son premier long métrage "Un trou dans la lune", sélectionné à la Semaine de la Critique du Festival de Cannes en 1964, et qui a marqué un tournant dans le cinéma israélien.

Vers la fin des années 1960, Zohar a fondé et dirigé le groupe "Lol" de Tel Aviv, avec ses amis Arik Einstein et Zvi Shissel, décédés ces dernières années. Avec son groupe, Zohar a réalisé des sketches pour la télévision et de nombreux longs métrages.

Les films de Zohar sont devenus, en partie, des films cultes israéliens, à l'instar de "Metzitzim" ou "Eynaim Gdolot", à la fois en raison de leur caractère comique, mais aussi parce qu'ils ont fortement reflété les problématiques de la seconde génération du sionisme.

Mais à la fin des années 1970, Uri Zohar a délaissé le cinéma pour se rapprocher de la religion et a commencé à étudier dans les yeshivas ultra-orthodoxes.

En 1976, il devait recevoir le Prix Israël, une première alors pour un cinéaste, mais Uri Zohar avait refusé cette prestigieuse distinction.