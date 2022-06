Toute l'histoire du Maroc présentée sur un poster

"Quand on a 2000 images en face de nous, on en perçoit tous les contours"

Michaël Sicsu, un entrepreneur passionné par l’histoire du Maroc, a choisi de raconter l'histoire du pays en images à travers une œuvre originale, ludique et didactique.

"C'est très riche et ca résume en 2000 images tout ce qui a pu se passer dans les domaines de la gastronomie et l'architecture. Mais aussi les rois, les sultans, les événements politiques, les grandes batailles, les mouvements, les populations, les dynasties", a déclaré M. Sicsu dans Orient sur i24NEWS.

"En étant objectif, le Maroc n'est pas un pays comme les autres [...] Quand on a 2000 images en face de nous, on en perçoit tous les contours et c'est ce qui est intéressant", a-t-il affirmé.

"Pas de limite dans l'apprentissage et la culture"

"Par l'image on intègre tout un tas d'informations", a-t-il ajouté en soulignant que le format plait énormément aux plus jeunes qui ont une mémoire visuelle très développée.

"Le mode de transmission à travers l’image permet, mieux que 1000 mots, de créer du lien social et de cimenter la nation autour de valeurs communes", a-t-il soutenu.

Michaël Sicsu a effectué un travail similaire sur "L’Histoire juive du Maroc en 2000 icones" et d’autres travaux sont en cours.