Le nouveau Ghetto, la pièce de T. Herzl à l'origine de l'Etat d'Israël jouée à Jérusalem cette semaine

"Le nouveau Ghetto", la pièce à l’origine de la création d’Israël, écrite en 1894 par Théodore Herzl, le fondateur du mouvement sioniste, sera présentée les 12, 13 et 14 juillet au Théâtre de Jérusalem.

"Grâce à un projet qui existe depuis 4 ans, financé par le ministère de la Culture, chaque année, on déterre des pièces juives oubliées", a déclaré le metteur en scène du "nouveau Ghetto", Yehuda Moraly, professeur et chercheur en études théâtrales à l’Université Hébraïque de Jérusalem, à i24NEWS.

Après une représentation en 1898 à Vienne puis à Berlin deux semaines plus tard, la pièce n’avait jamais été rejouée depuis.

Pour cette grande occasion, des acteurs israéliens de qualité seront au rendez-vous dont Assaf Friedman, Kerem Vilder ou encore Nadav Antman Ron, Aviad Cohen, Ziv Maor et Kerem Vilder. Produite par Elie Attal, la pièce en hébreu sera sur-titrée en Francais, et accompagnée au piano par le musicien Ytshak Vinokur. Une représentation aura également lieu pour la première fois à Tel-Aviv le 21 juillet.

Dans cette pièce biographique en quatre actes, Théodore Herzl, qui était aussi journaliste et dramaturge, aborde la question des valeurs juives mais aussi celle de l’assimilation des Juifs à cette époque, montrant les limites qu’elle impose. La pièce relate l’histoire d’un aristocrate autrichien et deux Juifs.

Le personnage principal joué par Assaf Friedman, met en scène un avocat juif, Jacob Samuel, l’alter ego de Herzl qui est amené à se battre en duel contre l’officier autrichien Emanuel Wasserstein, qui le tuera.

Les Juifs n’étaient pas spécialistes des duels, affirme Yehuda Moraly.

"Jacob Samuel meurt en disant cette phrase mystérieuse: ‘mes frères juifs, ils ne vous laisseront vivre que lorsque vous apprendrez à mourir’. A l’époque, Herzl avait écrit cette phrase avant de la couper après le “que” car un dramaturge lui a fait remarquer le scandale: les Juifs n’ont pas de leçon à recevoir pour mourir, pendant des siècles on les a tués, ils ont très bien su mourir", a déclaré Yehuda Moraly.

Une pièce prophétique

"Le nouveau Ghetto" annonçait déjà à l’époque la réalité d’Israël et plus précisément celle de l’armée.

"La différence entre un Israélien et un Juif, c’est qu’un Israélien a appris à mourir et il est prêt à cela. Celui qui vient en Israël sait qu’il y a des risques pour que son fils ou ses petits-enfants soient tués au combat, c’est le prix à payer et tout le monde en est conscient", a expliqué Yehuda Moraly à i24NEWS.

La problématique centrale de la pièce trouve aujourd’hui son écho en Israël puisque Jacob Samuel est déchiré entre la préservation de ses valeurs juives et son attirance pour les valeurs occidentales de la même manière que l’Etat hébreu tient à conserver précieusement le caractère juif qui lui est propre, tout en se développant à l’image des pays modernes.

"Le nouveau Ghetto", c’est également une pièce engagée, contre l’assimilation, les riches bourgeois, le système capitaliste et en faveur du socialisme et d’un retour aux valeurs juives.

Un message d’espoir

"Mon rêve, c’est de continuer à sortir de l’oubli les pièces juives, mais aussi les films. Il y en a des milliers qui datent de la fin du 19e début 20e et que personne ne connaît. C’est pourtant un domaine merveilleux à découvrir!" assure Yehuda Moraly.

A travers ce chef-d'œuvre, Yehuda Moraly a souhaité transmettre un message d’espoir.

"La force du judaïsme, c’est l’humilité, et c’est une source de bonheur. Quand vous renoncez à être le premier partout, vous devenez heureux et vous oubliez la compétition qu'exige la société occidentale", a-t-il dit.

Yehuda Moraly travaille déjà sur son futur projet, celui de ressusciter "le père du théâtre juif", le dramaturge Goldfaden, en faisant monter sur scène l’une de ses célèbres pièces.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS