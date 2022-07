Noa Kirel choisie pour représenter Israël au Concours Eurovision de la chanson 2023

"Nous avons reçu la nouvelle avec une totale surprise"

La pop star Noa Kirel a été choisie pour représenter les couleurs d'Israël au Concours Eurovision de la chanson 2023, a annoncé lundi la Société de radiodiffusion publique israélienne.

Contrairement aux années précédentes, où le représentant était sélectionné par un concours de chant à la télévision, Noa Kirel a été choisie par un panel d'experts.

"Nous avons reçu la nouvelle avec une totale surprise. Nous sommes heureux et reconnaissants de ce choix, et nous serons fiers de représenter dignement l'État d'Israël !", ont réagi des représentants de la chanteuse pop.

"Noa est un modèle pour des milliers de filles et de garçons pour qui elle incarne la volonté, la créativité et la détermination. Noa, bonne chance, nous sommes fiers de vous et sommes sûrs que vous représenterez Israël avec honneur !", a déclaré le ministre de la Culture Hili Tropper.

Shirley Halperin, rédactrice en chef de la section musique du célèbre magazine Variety, avait qualifié Noa Kirel d'"incroyablement talentueuse", lors d'une interview accordée à Channel 12 la semaine dernière.

"Elle est sur le point de sortir un tube qui connaîtra un énorme succès. Elle est sur la bonne voie. Il ne fait aucun doute que le fait qu'elle apparaisse sur l'une des grandes scènes d'Europe lui ajoutera plus de points", avait-elle souligné.

Le mois dernier, l'interprète de "Please don't suck" a annoncé un concert au parc Hayarkon, devenant ainsi l'artiste la plus jeune à s'y produire.

En juin 2020, la chanteuse israélienne avait signé un contrat historique avec la maison de disques américaine Atlantic Records.

Malgré la victoire de l'Ukraine, la prochaine édition n'aura pas lieu dans le pays pour des raisons de sécurité après l'invasion russe de son territoire.