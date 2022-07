Israël: l'actrice Charlotte Gainsbourg vedette du Festival du film de Jérusalem la semaine prochaine

Plus de 200 films originaires de 50 pays différents seront projetés

La célèbre actrice française Charlotte Gainsbourg arrivera en Israël la semaine prochaine pour présenter les deux derniers films dans lesquels elle joue au Festival du film de Jérusalem, qui aura lieu du 21 au 31 juillet.

Dans "Les Passagers de la nuit" (2021) de Mikhaël Hers, Charlotte interprète le rôle d'Elisabeth qui vit à Paris en 1981 avec ses deux enfants. Elle vient d'être quittée par son mari et n’a jamais travaillé de sa vie, mais doit subvenir aux besoins de sa famille. Elle trouve alors un emploi à la Maison de la Radio, dans l’émission de nuit de Vanda et rencontre Talulah, une jeune fille perdue qu’elle va prendre sous son aile.

Le second film, "Les choses humaines" (2021) a été réalisé par son compagnon Yvan Attal et met en vedette leur fils Ben qui a le rôle principal. Yvan et Ben seront d'ailleurs présents lors du Festival de Jérusalem.

Alexandre Farel (Ben) est le fils du présentateur de télévision très en vue Jean Farel. Sa mère Claire (jouée par Charlotte Gainsbourg), a quitté son mari et vit avec Adam Wizman, qui a lui-même une fille, Mila. Alors qu'Alexandre revient d'un voyage aux États-Unis où il finissait ses études, il rejoint sa mère et fait la connaissance de la jeune femme. Le lendemain, la police arrête le jeune homme, accusé de viol par celle-ci.

Charlotte Gainsbourg a débuté sa carrière en 1984, et joué dans plus de 50 films en français et en anglais. Elle a notamment remporté le prix de la meilleure actrice au Festival de Cannes pour son rôle dans le film "Antichrist" en 2009.

Lors du Festival du film de Jérusalem, qui se tient pour la 39e année consécutive, plus de 200 films originaires de 50 pays différents seront projetés.

Chaque été depuis 1983, le Festival accueille l’élite de l’industrie du cinéma locale aux côtés de nouveaux talents et offre au public des productions de qualité.