Cinéma: "My name is Sara", l'histoire vraie d'une jeune fille juive déguisée en chrétienne pour échapper à la Shoah

L'incroyable histoire de Sara Góralnik Shapiro, qui a survécu à l'Holocauste en se déguisant en chrétienne et en travaillant pour une famille de fermiers ukrainiens fait l'objet du film "My Name Is Sara", produit par la fondation USC Shoah et diffusé aujourd'hui dans le monde entier.

Après la Shoah, Sara a mené une vie longue et prospère en tant que membre de la communauté juive de Détroit aux Etats-Unis.

Le film "My Name is Sara" suit la jeune Sara (interprétée par l'actrice polonaise Zuzanna Surowy) qui tente d'échapper aux Nazis en 1942 avec son frère Moishe.

Sur la suggestion de Moishe, ils se séparent et Sara, sous un faux nom, se jette à la merci d'un couple de fermiers ukrainiens. Elle fait rapidement le signe de la croix pour cacher son judaïsme et pour son premier repas sous leur toit, elle n'hésite pas à avaler une assiette de porc comme si de rien n'était.

Le réalisateur Steven Oritt, et le scénariste David Himmelstein parsèment le film de moments où la véritable identité de Sara menace d'être révélée.

À un moment donné, on l'entend réciter la prière du Shema Israel pendant qu'elle dort tandis qu'à un autre moment, la famille la pousse à se déguiser en "juive" pour une fête de fin d'année. Elle doit alors enfiler un masque au nez crochu alors que les autres dansent et chantent autour d'elle.

Ce nouveau film met en lumière une héroïne qui lutte contre les pressions extérieures liées à la dissimulation de son identité.

À la fin du film, Sara a retrouvé son nom et sa religion - son histoire est l'une des rares parmi celles de l'Holocauste à connaître une fin heureuse.

Le film est sorti ce mois-ci aux Etats-Unis.