Kendji Girac à Tel-Aviv: un chant d'amour pour la « Terre promise »

Il signe l’événement de cet été en Israël : Kendji Girac débarque pour la toute première fois dans « la ville blanche » et se produira devant 8.000 fans sur la scène du Mivtachim Arena, le 21 août 2022. Un concert très attendu par les fans israéliens et francophones qui se traduit par un succès retentissant en billetterie. Pour eux, sa venue s’apparente à une « bouffée d’air frais » après deux années marquées par une crise sanitaire qui a paralysé le monde de la culture.

Le jeune chanteur de 26 ans, qui puise son inspiration dans ses origines gitanes et catalanes, dispose d’un catalogue rempli de tubes extraits de ses albums à succès. Fort de ses multiples récompenses et de ses cinq millions d’opus vendus, il est le plus gros phénomène musical mis en lumière par le programme « The Voice » France. Kendji Girac, chanteur en pleine ascension, a mille tours dans son sac puisqu’il apparaîtra aussi à la télévision en France dans un téléfilm intitulé « Champion ».

Dans l’Etat hébreu, sa venue prochaine, le 21 août, provoque déjà le buzz : des concours organisés par les sponsors tels que Tapis rouge production, le média Jewbuzz ou encore par l’influenceuse en vogue Ingrid les bons tuyaux, inondent les réseaux sociaux pour faire gagner des places, obtenir des codes promos, ou encore pour permettre aux fans de rencontrer la star.

Il faut bien l’admettre : la communauté juive a de l’affection pour l’artiste qui rythme souvent, par ses mélodies endiablées et ses textes touchants, les mariages ou et autres bar-mitsvots. « Les yeux de la Mama », « Elle m’a aimé » ou encore « Cool », les titres connus de tous, chaleureux et colorés de Kendji, attirent comme des aimants les invités sur la piste de danse. Son concert à Tel-Aviv témoigne également de la proximité du chanteur avec la culture juive et israélienne. Une vidéo sur YouTube, datant de 2014 et visionnée plus de 800.000 fois, montre l’artiste interpréter « Havénu Shalom Alekhem » (Que la paix soit sur vous) avec sa guitare, ou encore chanter son morceau « Oh ! Prends mon âme » extrait de son dernier album « Mi vida » sur l’air de l’Hatikva, l’hymne national israélien.

Rayonnante d’énergie, Tel-Aviv correspond parfaitement à l'univers et à la personnalité solaire du guitariste. Cette rencontre avec les fans s’annonce intense. Kendji Girac est incontestablement l’un des artistes français les plus prometteurs de sa génération, et il ne fait aucun doute que son public pourra profiter d’un show à l’image de son authenticité et de son talent.

Pour réserver des places pour le concert de Kendji Girac :

https://culturaccess.com/kendji-girac/aff/i24