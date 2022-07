Le rappeur Heuss l'enfoiré fait sa "bar mitsvah" dans un clip festif

Sorti la semaine dernière, le clip comptabilise déjà plus de 953.000 vues sur YouTube

Le rappeur Heuss L’Enfoiré dévoile son hit de l’été avec son nouveau titre intitulé “Bar Mitzvah” dans un clip provocateur et plutôt réussi qui cumule clichés et too much assumé.

Karim Djeriou de son vrai nom, s'est fait connaître avec le morceau "Khapta" extrait de son album "En Esprit" sorti en janvier 2019 et certifié disque de platine. Mais c'est surtout son tube "Moulaga" qui l'a fait connaître de la jeune génération.

En novembre 2019, il est invité sur le morceau "Ne reviens pas" du rappeur Gradur : un tube qui cumule à ce jour plus de 170 millions de vues sur YouTube.

Le rappeur de Gennevilliers reprend la formule "mon avocat porte la kippa" très souvent utilisée dans des morceaux de rap français.

Le titre "Bar-Mitsvah" annonce sûrement la sortie de son deuxième album solo dans les prochaines semaines. “Je vous aurai prévenu, l’album est terrifiant”, avait-il déclaré sur Snapchat.

Sorti la semaine dernière, le clip comptabilise déjà plus de 953.000 vues sur YouTube et figure à la 5e position des "tendances musique". On y voit le rappeur entouré de danseurs déguisés en juifs orthodoxes ainsi que du bijoutier et diamantaire Edouard Nahum.