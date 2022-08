Le chanteur Daniel Lévi atteint d'un cancer du côlon décède à l'âge de 60 ans

Il était souffrant depuis 2019

Le chanteur français Daniel Levi, atteint d'un cancer du colon depuis 2019, a succombé à la maladie ce samedi à l'âge de 60 ans.

Jeudi 4 août, sa femme Sandrine Aboukrat indiquait que le "temps est compté" et appelait à "prier pour la guérison" de son époux.

Père de trois enfants issus d'un premier mariage, il avait annoncé le 15 juillet la naissance de sa dernière fille dans une vidéo. “Je suis heureux de vous annoncer que je suis papa d’une petite fille depuis ce matin. Ravissante. Sa maman se porte bien. Le bébé se porte bien.” avait déclaré l'artiste.

Daniel Lévi avait commencé sa carrière au début des années 80 après avoir été engagé comme pianiste dans un club parisien. Il se fait immédiatement repérer grâce à sa voix d'or par les studios Disney, à la recherche d'un interprète pour le générique du dessin animé Aladdin. "Ce rêve bleu", son duo avec Karine Costa, marquera toute une génération des années 90.

En 2000, sa carrière prend un véritable tournant avec la comédie musicale "Les dix commandements", réalisée par Elie Chouraqui et Pascal Obispo. Daniel Levi y incarne Moïse et interprète le titre L’"Envie d’aimer"; disque qui sera vendu à plus d'un million d'exemplaires en France et sera même repris par Céline Dion, avec qui il chantera en duo lors d'une apparition télé. Le succès phénoménal de la comédie musicale fera connaître l'artiste au grand public.

En 2021, Daniel Levi sortait l'album "Grâce à toi", une déclaration d'amour à son épouse Sandrine. Invité dans les studios de GGMO sur i24NEWS en février de la même année, il se confiait sur son état de santé : "Ca va bien...[...] On a un merveilleux cadeau qu'est la vie, alors on se lève tous les matins en disant merci mon Dieu".