"Il avait une voix absolument magnifique" : Céline Dion rend hommage à Daniel Levi

"Sa voix résonnera en nous longtemps"

La diva québécoise Céline Dion a rendu hommage ce lundi soir au chanteur Daniel Lévi, décédé samedi dernier en saluant la "voix absolument magnifique" de l’artiste de 60 ans.

L'interprète de "My heart will go on" avait rejoint Daniel Levi pour un live du tube l'"envie d’aimer", le titre-phare de la comédie musicale Les Dix Commandements, dans l’émission "Céline Dion à tout prix", en 2002. Titre qui prendra une dimension internationale grâce à la reprise en anglais de Céline Dion avec "The Greatest Reward".

Les obsèques du chanteur, né en 1961 à Constantine, ont eu lieu dimanche au cimetière juif Saint Pierre à Marseille.

Daniel Lévi était atteint d'un cancer du colon, maladie qu'il avait rendue publique en 2019.