Zoom sur Noa Kirel, la popstar qui va représenter Israël à l'Eurovision

Du haut de ses 21 ans, Noa Kirel qui a déjà tout d'une grande, incarne la success story israélienne

C'est désormais officiel : la jeune Noa Kirel représentera l'Etat hébreu au concours de l'Eurovision 2023, une décision "mûrement réfléchie" pour la star qui avait exprimé ses craintes mais aussi sa fierté à l’idée d’accepter ce défi. "Je pense avoir déjà tout dit sur mon excitation, le poids sur mes épaules et la fierté que je ressens. Merci pour tout l'amour que vous répandez, pour l'immense soutien que vous m'avez apporté depuis le moment où j'ai été choisie et pour le privilège de représenter mon pays", a-t-elle publié sur ses réseaux sociaux ce mercredi matin.

Le choix des organisateurs ne relève pas du hasard, mais bien du talent incontestable de la chanteuse. Du haut de ses 21 ans, Noa Kirel qui a déjà tout d'une grande, incarne la success story israélienne. À la fois chanteuse, danseuse, actrice, et même présentatrice, elle est aujourd'hui l'une des artistes les plus populaires en Israël, et toutes ses vidéos totalisent des millions de vues sur sa chaîne YouTube. Portrait d'un phénomène.

Avshalom Sassoni/Flash90 La chanteuse Noa Kirel à Tel Aviv le 10 août 2022, annonçant sa participation au Concours Eurovision de la chanson 2023.

Née le 10 avril 2001 à Raanana où elle a grandi, Noa Kirel se fait connaitre via la série documentaire "Pushers", diffusée sur HOT, qui suit les parents qui "poussent" leurs enfants à réussir dans différents domaines. Et ça marche... Dès l'âge de 13 ans, la petite Noa apparaît dans un spot publicitaire pour la marque de shampoing "Careline", très connue en Israël.

Mais sa carrière musicale prend forme en 2015 avec le titre "Medabrim", chanté avec avec le rappeur Izzy. Après ce premier succès, elle décide de sortir cette année-là une autre chanson intitulée "Killer". Son clip, provocateur, fait sensation en raison de son jeune âge et son succès explose. "Je chantais et dansais tout le temps dans le salon, et je faisais en sorte que tout le monde s'assoie, me regarde et tape des mains à la fin. J'ai toujours écouté de la musique pop américaine comme Britney Spears, Jennifer Lopez et Beyonce", confiait-elle au magazine Variety en 2021.

Flash90 La chanteuse israélienne Noa Kirel assiste à une conférence de presse à Jérusalem, le 16 février 2020.

La jeune artiste enchaîne alors les titres, et commence à tourner dans des films pour adolescents tels que "Nearly Famous" aux côtés d'Omer Dror en 2017. La même année, elle remporte les MTV Europe Music Awards de la "meilleur actrice israélienne". Modèle des ados israéliennes, top crop, mini short et méga ongles en étendard, Noa Kirel symbolise ces jeunes femmes libérées, issues du mouvement féministe "Girl Power" instauré à la fin des années 90 avec les Spice Girls, Britney Spears ou encore Christina Aguilera.

Crop top, mini short et méga ongles en étendard, Noa Kirel symbolise le "girl power"

En 2020, sa carrière prend un nouveau tournant avec la signature d'un contrat avec le label américain Atlantic Records. En décembre de la même année, elle signe avec l’agence de talents WME basée à Beverly Hills. Noa Kirel sort ensuite plusieurs singles en anglais : "Please Don’t Suck", dont la mélodie entraînante fait penser à Doja Cat, "Bad Little Thing" qu'elle a interprété lors du concours de Miss Monde à Eilat, et "Thought about that". A l'occasion du mois de la fierté LGBTQ en 2021, la chanteuse sort une chanson intitulée "Tralili Tralala" avec l’acteur et comédien israélien Ilan Peled. En mai 2022, elle sort un duo et chante "Dale promo" en espagnol avec Metro The Savage, un groupe populaire portoricain.

Musique, publicités, séries, productions théâtrales ou apparition dans des festivals, Noa Kirel se démarque par son charisme, son énergie et sa fougue. Ses tubes "Pouch", "Million Dollar" et "Tikitas", son duo avec Stéphane Legar, font partie de ses titres les plus connus. En 2021, en pleine crise du coronavirus, elle enregistre une version revisitée de l'hymne national israélien "Hatikva" avec Omer Adam, qui cartonne.

Noa Kirel, soutien inconditionnel d'Israël, vient de terminer son service militaire malgré cette carrière foisonnante. Née avec un seul rein, elle aurait pu obtenir une exemption médicale, mais elle s'est battue pour être enrôlée. Cette expérience lui a permis de se produire devant les troupes et de ne jamais mettre la musique de côté. "C'était vraiment important pour moi de m'engager [...] Cela m'a donné l'occasion de servir mon pays et d'être un exemple pour les jeunes et leur montrer qu'on peut s'engager dans l'armée, servir son pays et mener sa vie et sa carrière, quelle qu'elle soit", avait-elle affirmé.

Menahem KAHANA / AFP La chanteuse israélienne Noa Kirel se produit lors du 70e concours de beauté Miss Univers à Eilat, ville côtière du sud de la mer Rouge, en Israël, le 13 décembre 2021.

Artiste la plus écoutée sur Spotify Israël derrière Eden Ben Zaken, la star ne cache pas ses ambitions et souhaite travailler avec des grands noms de la variété internationale tels que Justin Bieber, Jason Derulo, ou encore Ariana Grande.

Noa Kirel, qui va lancer sa propre marque de maquillage, se prépare d'abord pour son grand concert au Park Hayarkon le 24 août, une première pour une star aussi jeune. Et lundi, elle a offert à son million de followers, un teaser de son nouveau clip "Panthera". Tout un programme...

Que ce soit à l'échelle nationale ou internationale, Noa Kirel a plus d'un tour dans son sac et n'a pas fini de nous surprendre.