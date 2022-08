Opéra: une représentation de Carmen se tiendra le 18 août à Tel-Aviv

L'événement gratuit mobilisera plus de 250 artistes

L'Opéra d'Israël se tiendra au Ganei Yehoshua à Tel Aviv avec une représentation de "Carmen" le jeudi 18 août.

Plus de 250 chanteurs, musiciens et danseurs se produiront pour cet événement.

L'opéra comique - composé en quatre actes par le compositeur français Georges Bizet - est basé sur la nouvelle de Prosper Mérimée et raconte l'histoire de Don José, un soldat séduit par la rusée gitane Carmen. José déserte l'armée et quitte son amour d'enfance pour Carmen, mais perd son amour au profit du torero Escamillo. L'opéra comprend à la fois des passages chantés séparés par des dialogues, avec des airs familiers et entraînants, le tout au sein d'une intrigue dramatique.

L'Opéra israélien avait présenté pour la dernière fois "Carmen" à Ganei Yehoshua en août 2009. Cette production avec l'Orchestre symphonique de Rishon LeZion sera dirigée par le maestro Dan Ettinger et mise en scène par Gadi Schechter.

Cet Opéra vient compléter la saison musicale puisque le mois dernier, St-Jean d'Acre a accueilli la 3e édition du Festival d’opéra organisée par l’association Meet in Galilée.

Deux représentations exceptionnelles dédiées à Mozart étaient dirigées par le célèbre chef d’orchestre français Marc Minkowski, accompagné par "Les musiciens du Louvre", un ensemble qu’il a fondé en 1982.

L’événement, qui a lieu tous les deux ans, a été créé dans le but de faire découvrir la magnifique ville de St-Jean-d’Acre en musique et d’offrir un opéra de qualité dans la forteresse des Croisés, à 400 spectateurs israéliens et internationaux.