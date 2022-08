"Chanter en Israël est pour moi quelque chose d'incroyable" (Kendji Girac)

"Ça va être le feu"

À seulement une semaine de son premier concert tant attendu à Tel-Aviv, le chanteur Kendji Girac a répondu aux questions de Benjamin Petrover pour i24NEWS.

"Chanter en Israël est pour moi quelque chose d'incroyable", a déclaré l'artiste aux 5 millions d'albums vendus. "C'est un grand rendez-vous, j'ai eu la chance de venir pas mal de fois en Israël pour chanter en petit comité, mais là c'est différent, je vais rencontrer mes fans dans une vraie salle avec mes musiciens. Ca va être le feu", a-t-il affirmé.

Interrogé pour son titre "Oh! Prends mon âme" extrait de son album "Mi vida", qui reprend l'air de l'hymne national israélien, Kendji Girac confirme que c'était pleinement un choix d'interpréter ce titre. "Elle est très importante pour nous, j'ai grandi avec cette chanson, elle fait partie de notre histoire et je suis très fier de l'interpréter", a-t-il confié à i24NEWS.

Au mois de mai, Kendji a sorti le tube "Bomba" avec le chanteur israélien à succès Omer Adam. "Il est venu à Paris chanter le titre dans quelques endroits avec moi, ce serait un immense plaisir qu'il me rejoigne sur scène à Tel-Aviv", a-t-il lancé, en soulignant qu'il y aura des surprises.

Kendji Girac ressent une grande proximité avec le peuple juif et Israël et l'a toujours dit. "Le peuple gitan est très proche du peuple juif. On descend d'Israël, on est des frères et sœurs si on est des enfants de Dieu", a-t-il souligné.

L'interprète de "Mon univers" compte faire de son premier concert à Tel-Aviv un moment inoubliable, pour lui comme pour les milliers de fans qui l'attendent.