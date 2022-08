Nick Cave, le rocker anti-BDS, enfin de retour en Israël

Le mythique chanteur australien se produira à Rishon Lezion le 23 août, malgré les multiples appels au boycott

Pour les nombreux fans israéliens du chanteur mythique Nick Cave et de son groupe The Bad Seeds, le supplice arrive enfin à son terme. Le groupe devait se produire au stade Bloomfield de Tel Aviv en juin 2020, mais la pandémie de coronavirus a eu raison du concert qui affichait déjà presque complet, plongeant les aficionados dans une profonde déprime.

Le producteur israélien du spectacle, Shuki Weiss, a finalement réussi à reporter le show au 23 août et à le déplacer au Live Park de Rishon Lezion, qui a une capacité d’accueil plus importante, persuadé que le public viendra nombreux se délecter des chansons poétiques et mythiques du crooner australien.

L’inquiétude d’une nouvelle annulation a surgi en mai dernier, lorsque Nick Cave a perdu un deuxième fils, Jethro, âgé de 31 ans, après la mort accidentelle d'un premier enfant, Arthur, il y a 7 ans.

Mais, malgré la tragédie, le chanteur a respecté son engagement et foulera bien la scène du Live Park de Rishon Lezion la semaine prochaine pour le plus grand bonheur de ses admirateurs.

Nick Cave et sa bande signent ainsi leur retour en Israël, après deux concerts mémorables à Tel Aviv en 2017. De nombreux spectateurs n’avaient pas hésité à qualifier le spectacle de "l'un des meilleurs jamais organisés par un artiste étranger en Israël". C’est dire si les attentes sont élevées.

Le public israélien devrait par ailleurs réserver à Nick Cave et The Bad Seeds un accueil plus que chaleureux après que l’auteur du sensuel "When the wild roses grow" a refusé d'annuler son concert dans l'État hébreu, malgré les pressions du mouvement Boycott, désinvestissement, sanctions (BDS).

L’organisation anti-israélienne a souvent fustigé le chanteur australien pour son refus de boycotter Israël. À l’occasion de sa venue en 2017, Nick Cave avait fait part de son affection pour l'Etat hébreu et souligné que le boycott des artistes ne résolvait rien. Il avait alors affirmé haut et fort son choix de "s'opposer à ceux qui tentent de faire fuir les artistes et de les réduire au silence".

"Quels que soient les avantages et les inconvénients de l'action israélienne officielle dans les territoires contestés, Israël est une démocratie réelle, dynamique, qui fonctionne - oui, avec des députés arabes au parlement - et donc, s'engager avec les Israéliens qui votent peut être plus utile. Je suis ici parce que j'aime Israël et parce qu'il est important pour moi de dire qu’un musicien ne peut être réduit au silence. D'une certaine manière, je suis ici à cause du mouvement BDS", avait-il déclaré.

Si l'emblématique chanteur australien n’a jamais approuvé la politique israélienne en Cisjordanie et a soutenu les Palestiniens en participant à plusieurs événements visant à collecter des fonds pour leurs écoles, il n’a jamais cédé aux sirènes du boycott, y voyant une démarche destructrice et réductrice.

Nick Cave a ainsi pris le contre-pied de nombreux artistes qui ont fini par annuler leurs concerts en Israël sous la pression du BDS, à l’instar de Lana Del Rey ou du chanteur néo-zélandais Lorde. Il s’inscrit également en porte-à-faux vis-à-vis des 600 musiciens qui ont appelé les artistes à ne pas donner de concert en Israël, en réaction à la guerre qui a opposé Israël et le Hamas à Gaza l’année dernière, au prétexte que le "gouvernement israélien est engagé dans le nettoyage ethnique de la population palestinienne."

Plus récemment, le chanteur a de nouveau pris la défense de la démocratie israélienne, alors qu’on lui reprochait d’avoir renoncé à se produire à Moscou suite à l’invasion de l’Ukraine par les forces russes, mais d’avoir maintenu son concert à Rishon Lezion. Nick Cave avait alors expliqué que la guerre en Ukraine ne pouvait être comparée au conflit israélo-palestinien.

"L'invasion de l'Ukraine par la Russie n'est tout simplement pas la même chose que le conflit actuel entre Israël et la Palestine : l'un est une attaque brutale et non provoquée d'un État par un autre, dans l'espoir de réviser toute la structure sécuritaire de l'Europe, l'autre est un conflit profondément complexe entre deux nations", a-t-il répondu le mois dernier à un fan turc qui l’interpellait sur le sujet.

Ce ne sont pas les nombreux fans israéliens qui pourront s’en plaindre. La semaine prochaine, ils pourront enfin communier avec leur idole, et reprendre en chœur les tubes de ce vétéran du rock, sans que la politique ne vienne parasiter une soirée qu’on espère grandiose.