Britney Spears sort un duo avec Elton John, sa première nouvelle chanson depuis 2016

La première nouvelle chanson de Britney Spears en six ans est sortie vendredi, un duo avec la légende britannique Elton John intitulé "Hold Me Closer".

Le morceau sort moins d'un an après l'annonce de la fin de la tutelle controversée exercée principalement par son père, Jamie Spears.

"Okie dokie... ma première chanson en 6 ans!!!!", a écrit la chanteuse sur Twitter.

"C'est plutôt super cool de chanter avec l'un des hommes les plus classiques de notre époque".

En dépoussiérant son clasique "Tiny Dancer", avec des éléments de "The One", Elton John réière le tour de passe-passe qu'il avait réussi avec le tube de l'année dernière "Cold Heart", enregistré avec Dua Lipa.

La dernière sortie de Britney Spears remonte quant à elle à 2016, avec son album "Glory".

En 2017, la star s'était produite pour la première fois dans l'Etat hébreu devant plus de 55.000 personnes au parc Hayarkon de Tel-Aviv. "I love Tel-Aviv, you guys are amazing" ("J'adore Tel-Aviv, vous êtes incroyables") avait-t-elle lancé.