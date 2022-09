Le nouveau titre de Netta Barzilai inspiré de son enfance au Nigéria

A son retour en Israël, Netta a été discriminée en raison de son physique

Netta Barzilai, la lauréate israélienne de l'Eurovision 2018, sort ce jeudi un nouveau titre en anglais, "Playground Politica", inspiré de son enfance au Nigéria où elle a passé six ans.

A seulement 29 ans, la célèbre chanteuse est actuellement en tournée aux États-Unis et en Europe à la rencontre de ses fans.

Netta Barzilai a passé une partie de son enfance au Nigéria après la mutation professionnelle de son père, des souvenirs qu'elle retransmet aujourd'hui à travers sa musique.

"Nous étions une très petite classe dans une école internationale avec des enfants du Japon, du Kenya et d'autres pays d'Afrique, c'était un beau mélange de toutes les cultures. Nous avons appris une chanson en japonais, une chanson des Beatles ou encore une chanson des tribus Yorouba. Parce que nous étions exposés à tant de cultures et de personnes, aucun de nous ne se sentait différent. C'était une expérience vraiment spéciale", a raconté la chanteuse sur Channel 12.

"J'ai grandi en acceptant l'autre et c'est pour ça que je me sens très ouverte et libre. Ma nouvelle chanson a des influences afro-pop, mais les instruments viennent du Brésil, et si vous écoutez avec attention la mélodie, elle comporte des notes rappelant l'orientalisme asiatique, ainsi que celles d'une chanson israélienne des années 1930. Un large éventail", a-t-elle expliqué.

A son retour en en Israël en 1999, alors que Netta n'avait que 6 ans, elle se souvient du traumatisme de la discrimination vécue à cause de son physique. "Nous étions dans des classes de 40 élèves et j'ai tout de suite été cataloguée comme la fille grosse avec un accent et un monosourcil", dit-elle, expliquant que la famille a quitté le Nigéria lorsque son frère a été diagnostiqué autiste Asperger.

Netta est récemment retournée au Nigéria pour tourner son clip. Un moment particulièrement émouvant pour elle.

"Quand l'avion a atterri, les odeurs ambiantes m'ont frappée et les larmes ont commencé à couler. Après le tournage du clip avec une équipe nigériane, je suis allée visiter mon ancienne école où m'attendaient des photographes et des enfants qui m'avaient fait des dessins. C'était fou. On leur avait parlé de moi en classe, c'est cela les enfants du Nigéria ! Ils ne le savent pas, mais les messages qu'ils ont à transmettre aux autres enfants sont tellement beaux", a déclaré Netta.

Alors que la plupart de ses titres sont en anglais, la chanteuse assure que c'est une langue dans laquelle elle aime particulièrement se produire.

"Quand nous avons donné des concerts à Los Angeles et à New York, il y avait 70 % d'Américains et 30 % d'Israéliens. Lorsque je prends des photos avec les fans après les représentations, je leur demande toujours d'où ils me connaissent. Certains répondent YouTube, Tik Tok, ou Just Dance. Je me rends compte que le travail paye, c'est un long chemin mais il porte ses fruits," a-t-elle conclu.

Netta Barzilai donnera un concert à Tel-Aviv le 31 octobre.