Le spectacle "Forever King of Pop" qui rend hommage à Michael Jackson débarque en Israël

Un spectacle rendant hommage au célèbre chanteur Michael Jackson, "Forever King of Pop" a été présenté pour la première fois en Israël jeudi soir et se tiendra jusqu'à samedi l'auditorium Charles Bronfman de Tel-Aviv.

"Forever King of Pop" a laissé une impression durable sur plus d'un million de téléspectateurs lors de sa tournée internationale au Mexique, en France, en Allemagne, en Espagne et dans d'autres pays, dans ce qui a été qualifié de "voyage émotionnel et profond à travers les plus grands succès de Michael Jackson".

Le spectacle réunit 40 danseurs et chanteurs sur scène. De plus, il offre "une mise en scène et un design audiovisuel audacieux, une qualité artistique incroyablement élevée, les meilleures voix, musiciens, danseurs et hip-hop, de nouvelles chansons et des effets qui surprendront les fans de sa musique et de son œuvre," rapporte le site du spectacle.

Dans une critique, La Toya Jackson, la sœur de Michael Jackson, a déclaré: "ce n'est pas seulement son talent et sa musique, sur scène, mais aussi son cœur. J'aimerais voir ce spectacle à Broadway".

Surnommé le "roi de la pop", Michael Jackson était l'une des stars les plus importantes du siècle dernier, avec une carrière s'étendant sur quatre décennies. Mondialement connu pour ses tubes "Beat It", "Billie Jean" ou encore "Thriller", Jackson était un phénomène de la musique unique en son genre.

Son décès en juin 2009, après un arrêt cardiaque, a provoqué une onde de choc dans le monde entier et les hommages se sont multipliés pendant des jours.