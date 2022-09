Netflix suspend le tournage de "The Crown" après la mort de la reine Elizabeth II

Netflix n'a pas donné de détails sur la sixième saison

La plateforme Netflix a suspendu vendredi le tournage de la série sur la famille royale britannique "The Crown" à la suite du décès de la reine Elizabeth II.

Cette série qui a remporté un franc succès à travers le monde, retrace sa vie sur plusieurs décennies.

"En signe de respect, le tournage de 'The Crown' a été suspendu aujourd'hui", a déclaré une porte-parole de Netflix. "Le tournage sera également suspendu le jour des funérailles de Sa Majesté la Reine".

La série, plusieurs fois récompensée aux Emmy Awards, a débuté par le mariage de la reine Elizabeth avec le prince Philip en 1947.

Une cinquième saison est prévue pour novembre, et devrait relater les événements des années 1990 impliquant la monarchie, notamment la mort de la princesse Diana, avec Imelda Staunton dans le rôle de la reine.

Netflix n'a pas donné de détails sur la sixième saison, mais on s'attend à ce qu'elle dépeigne des événements plus récents, notamment les conséquences de la mort de Diana et son impact sur la famille royale.

L'annonce a été faite alors que des stars hollywoodiennes et des dirigeants de Netflix et d'autres grands studios se sont réunis à Toronto pour le festival international du film de la ville.

L'ancienne star de "Harry Potter", Daniel Radcliffe, a été l'une des stars à évoquer le décès de la reine au festival, déclarant aux journalistes que son absence était "étrangement inconcevable et surréaliste en ce moment".