Le contenu de Netflix jugé "problématique" par les États du Golfe

Disney a refusé de retirer une scène de baiser et les pays ont boycotté le film

Alors que les pays arabes, en particulier ceux du Golfe, tentent de faire preuve d'ouverture et de libéralité envers l'Occident ces dernières années, il semblerait que cette ouverture ait atteint certaines limites. En effet, un comité au nom des responsables des communications électroniques au sein du Conseil de coopération du Golfe, l'instance qui regroupe les six États sunnites (Arabie saoudite, Qatar, Koweït, Bahreïn, Émirats et Oman) s'est réuni pour discuter du contenu "problématique" de la plateforme Netflix.

"Netflix a récemment diffusé du contenu qui va à l'encontre des règles médiatiques dans les pays du Golfe, et qui est incompatible avec les valeurs et principes islamiques. Si Netflix continue de diffuser ce contenu, les mesures juridiques nécessaires seront prises", a déclaré le comité.

Les Saoudiens ont notamment remarqué que dans certains films d'animation pour enfants, il y avait des "scènes inappropriées" selon leurs termes, notamment des contacts physiques et des relations de couples de même sexe.

Une vaste campagne contre Netflix a commencé sur les réseaux sociaux et la télévision d'État saoudienne a rejoint l'effort national pour encourager la plateforme à supprimer le contenu "problématique".

Selon eux, il existe une "tentative occidentale de saper les fondations sur lesquelles la jeune génération est éduquée" et s'ils desserrent trop la vis et exposent les enfants à l'homosexualité, à des scènes intimes, à l'apostasie dans la religion alors "cela créera une rébellion dans le gouvernement et au sein des conventions sociales."

En outre, ces derniers mois, plusieurs pays du Moyen-Orient dont l'Arabie Saoudite et les Emirats ont décidé de ne pas diffuser le film Disney Plus "Light Years" en raison d'un baiser entre deux personnages féminins.

Disney n'a pas accepté de retirer la scène en question et les pays ont tout simplement boycotté le film.