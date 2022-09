Portrait - Steve Suissa, derrière les paillettes, la quête de sens

Le 18 septembre, Steve Suissa proposera sur France 2 la grande cérémonie à la mémoire des victimes de la Shoah

Il baisse ses yeux trop bleus à la recherche du mot juste, celui qui le rendra légitime aux yeux de ceux qu’il veut désormais convaincre. Homme d’une culture "grand public", découvreur de Bérénice Bejo, Marion Cotillard ou Isabelle Carré, Steve Suissa aspire aujourd’hui à une reconnaissance différente.

"Je pensais que le succès était une fin en soi. Mais je me suis trompé. C’est en trouvant sa propre identité que l’on s’apaise". Son identité: le judaïsme. Sa voie artistique profonde: "créer un pont d’amour entre les Juifs et la France, la France et Israël".

La révélation ne doit rien au hasard. "Il y a huit ans, à Paris, j’ai souhaité monter la pièce Le journal d’Anne Frank, mais huit théâtres l’ont refusée. Ça a fait office de déclic. J’ai décidé de venir la présenter en Israël et le succès a été immédiat. Francis Huster m’accompagnait. Nous avons été bouleversés par l’enthousiasme des gens. Aucune pièce n’avait alors quasiment jamais été jouée en français pour le public francophone. J’ai alors compris que le sens de ma vie serait là."

Deux ans plus tard, Steve Suissa lance le Festival du Théâtre français en Israël qui fêtera cette année sa cinquième édition fin octobre. Au programme, Molière le Magnifique avec son complice de toujours, Francis Huster, mais aussi l’hommage à Charles Aznavour de Dany Brillant et la représentation de Je m’appelle Asher Lev, une des pépites du Festival d’Avignon.

"La première fois, les gens viennent voir les 'stars' qu’ils aiment. Puis, peu à peu, ils se mettent à aimer le théâtre, vraiment. C’est à ça que je m’emploie. 10 % seulement des franco-israéliens ont une vie culturelle en Israël, contre environ 85 % des Israéliens nés ici ! Il faut faire évoluer cette tendance".

Pour ça, pour démocratiser la culture, il a ouvert avec Cécile Benz trois écoles de théâtre en Israël, avec lesquelles il produit des spectacles de fin d’année dans tout le pays.

Si Steve Suissa dépense beaucoup d’énergie en Israël, il ne s’économise pas non plus en France. "Il est fondamental pour moi de lutter contre l’antisémitisme en mettant en lumière des destinées incroyables, peu connues, de juifs fiers, bien loin des idées reçues. Lorsque je mets en scène une pièce sur le nageur d’Auschwitz, Alfred Nakache, devenu champion du monde moins d’un an après sa libération des camps, je raconte une histoire universelle, pas une histoire juive".

Sa fierté ? Avoir attiré quelque deux tiers de spectateurs non juifs au théâtre Edouard VII pour assister à la prestation d’Amir dans le rôle du nageur, dans cette pièce, Sélectionné, jouée à guichet fermé plusieurs semaines.

Le seul lieu au monde dans lequel on peut faire la paix est une salle de spectacle, c’est là que les choses peuvent se nouer ou se dénouer ? Je veux que l’on se dise : "Mais pourquoi déteste-on autant les Juifs ?"

Dans la même logique, Steve Suissa produit et présente désormais, depuis trois ans, l’émission Berechit, Au commencement, sur France 2, qui a remplacé le légendaire rendez-vous de Josy Eisenberg. 15 minutes de culture au service de la lutte contre l’antisémitisme, son credo, toujours.

Le 18 septembre, Steve Suissa produira à cette même heure, sur France 2, la grande cérémonie à la mémoire des déportés et victimes de la Shoah, en direct de la Grande synagogue de la Victoire. 1h15 exceptionnelle avec des chants en hébreu, et les interventions de Haïm Korsia, Grand rabbin de France, Joël Mergui, président du Consistoire central israélite de Paris, Elie Korchia, président du consistoire de France, le grand rabbin Michel Gugenheim, mais aussi de Francis Huster et de nombreuses personnalités.

Pour allier, toujours, l’émotion, la profondeur et le message.