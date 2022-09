La pièce du théâtre bédouin Almabash remporte le premier prix d'un festival à Tel-Aviv

Almabash est le premier théâtre arabe du Néguev, fondé il y a 15 ans

La troupe du théâtre Almabash de Rahat, la plus grande ville bédouine d'Israël, a remporté samedi soir le premier prix de la 26e édition du festival "Tout Israël sur scène"; au théâtre Tzvata à Tel-Aviv, avec sa pièce Un corps sur le trottoir.

La pièce de 50 minutes, réalisée par Muhammad Eid, directeur d'Almabash et metteur en scène, a été désignée parmi 22 autres en lice.

Le scénario a été construit à partir de trois courtes histoires rassemblées en une, deux d'Anton Tchekhov "Caméléon" et "La mort d'un commis", et une troisième de l'écrivain syrien Sadallah Vénus. La pièce aborde notamment la question des classes sociales et de la crainte des dirigeants.

"Les trois histoires évoquent le même sujet, un régime qui écrase ses citoyens ordinaires tout simplement parce qu'il sont faibles...," a déclaré Sahel Aldbsan, acteur qui joue le rôle principal du général, à i24NEWS.

Nizar Abu Freh Sahel Aldbsan, acteur

"Je joue le personnage du général qui représente le régime qui soumet ses citoyens, maintient la domination des corrompus et de leurs intérêts, et qui a essayé d'acheter le corps d'un civil pour nourrir son chien", a-t-il poursuivi.

"Nous sommes ravis et honorés d'avoir remporté ce prix qui prouve qu'il y une place pour tout le monde sur scène et qu'il n'y a aucune différence entre un Arabe et un Juif. Rien ne distingue la religion, la race et le sexe, seuls le talent et le travail acharné permettent de sortir gagnants", a conclu Sahel.

Nizar Abu Freh Pièce du théâtre Almabash de Rahat, Un corps sur le trottoir, le 10.09.22 à Tel-Aviv

Almabash est le premier théâtre arabe du Néguev, fondé il y a environ 15 ans. Il présente des spectacles inédits et très ancrés dans l'actualité de la société arabe du Néguev en particulier et de la société israélienne en général. La troupe travaille déjà sur sa future production qui a pour thème les violences contre les femmes.

Le festival "Tout Israël sur scène" permet de révéler les nombreuses pièces de théâtre réalisées en Israël et offre une plate-forme pour le dialogue judéo-arabe à travers la scène. Cette année, la troupe Elganau du centre communautaire de Kfar Qassem et la troupe Nuances du nord - un groupe mixte de Juifs et d'Arabes de Sassa en Galilée, ont rejoint le festival dans l'espoir que ces initiatives venues de tout le pays voient davantage le jour.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS