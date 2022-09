Noa Kirel sort son nouveau single "Lucky" en collaboration avec le duo suédois Jubël

Elle représentera Israël à l'Eurovision 2023

La chanteuse israélienne Noa Kirel qui représentera Israël à l'Eurovision au Royaume-Uni en 2023, vient de sortir "Lucky", un nouveau single en collaboration avec le duo de producteurs pop suédois bien connus Jubël et la maison de disques de renom Warner Music.

Jubël est un duo pop suédois à succès qui a fait une percée avec le single "Dancing In The Moonlight", qui s'est classé numéro un des charts britanniques.

Le single a été certifié platine au Royaume-Uni, en Suède, au Canada, en Irlande, en Australie et en Espagne. Depuis, ils ont sorti d'autres hits qui ont explosé dans le monde et sur Tiktok tels que "Weekend Vibes" ou "So Sick''.

Le nouveau titre de Noa Kirel et du duo suédois, au rythme enjoué et chaleureux, évoque la réalisation des rêves, le courage et la détermination.

Le mois dernier, la jeune chanteuse a réalisé une performance historique au parc Hayarkon de Tel-Aviv, à seulement 21 ans.

Elle a interprété 23 titres pendant 1h40 de show devant plus de 33.000 spectateurs, une soirée qui a marqué un réel tournant dans la carrière de la chanteuse.