"Banot Brak", la nouvelle série israélienne qui met en vedette les femmes ultra-orthodoxes

La série vise à montrer les différentes nuances du monde ultra-orthodoxe féminin

La nouvelle série israélienne docu-réalité "Banot Brak" (les filles de Bnei Brak) aborde le quotidien de 5 femmes ultra-orthodoxes originaires de la ville religieuse de Bnei Brak dans le centre d'Israël.

La série est diffusée sur le canal HOT en Israël depuis dimanche soir.

Ces femmes charismatiques ont choisi par exemple d'abandonner le "téléphone casher" au profit d'un smartphone à travers lequel elles font des clins d'œil au monde laïc, participent à des jeux sur les réseaux sociaux, et dévoilent leur vie via des photos qu'elles postent régulièrement sur leurs comptes Instagram.

Le spectateur suit ainsi le parcours de Nana Halperin, blogueuse qui possède sa ligne d'accessoires, Ofra Shimoni, productrice d'événements et directrice d'un magazine d'architecture et de design; Simi Harshkop qui couvre le monde du divertissement sous un angle religieux, Esti Sokolovsky qui a choisi de se rebeller et d'étudier le maquillage et Yael Zilberman qui travaille dans un magasin de perruques, et n'hésite pas à exprimer son opinion féministe de gauche, à chaque fois que l'occasion se présente.

Cinq caractères bien trempés qui donnent un panel de la réalité du monde ultra-orthodoxe actuel où les femmes tendent à se moderniser tout en maintenant un conservatisme très strict.

Les femmes de "Banot Brak" ont des trajectoires de vie très différentes mais se rejoignent sur un point: leur envie de ressembler à leurs "sœurs" laïques. Elles ne se cachent pas de posséder un iPhone, d'être actives sur les réseaux sociaux ou encore de suivre la mode, prouvant que les clichés sur les orthodoxes ne sont pas forcément vrais.

En mettant l'accent sur les nuances du monde ultra-orthodoxe au travers de femmes audacieuses qui aspirent à s'émanciper, "Banot Brak" offre une approche originale sur un sujet encore peu exploité par l'industrie télévisuelle israélienne.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS