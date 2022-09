Cloé Korman en lice pour le Goncourt 2022 avec "Les presque sœurs"

Cloé Korman se lance dans une enquête familiale sur les traces de petites filles juives

Le quatrième roman de Cloé Korman paru en août et intitulé "Les presque sœurs" a été sélectionné pour remporter le prix Goncourt 2022.

Cloé Korman retrace l'histoire de six petites filles d’origine polonaise qui vont se faire rafler à Montargis, pour se retrouver enfermer dans les camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande de juillet 1942 à l’été 1943.

"Si on regarde seulement les livres d'histoire, on finit par perdre la chair des personnes. J'ai voulu raconter l'histoire à hauteur d'enfants, mais en utilisant le matériau de l'imaginaire d'enfants. C'est une façon de rendre hommage aux personnes dont je parle. J'ai toujours su que mon père, né en 1946, avait eu trois cousines mortes en déportation en 1944. Un jour, ma sœur a essayé d'en savoir plus sur ce qu'il était arrivé à ces petites filles entre le moment où elles ont été raflées en 1942, et 1944, l'année de leur décès. Elle s'est aperçue que le nom de Kaminsky leur était toujours associé. Ces cousines ont été raflés, internées, et ballottées d'un lieu à un autre, mais toujours avec les mêmes petites filles. Elles ont formé un groupe. C'est elles qui ont décidé de s'appeler "Les presque sœurs", a expliqué Cloé Korman lors d'un entretien chez France Inter.

La liste des romans pour le prix sera réduite le 5 octobre, puis à nouveau le 26 octobre. Le prix prestigieux du Goncourt 2022 sera décerné le jeudi 3 novembre.

En 2010, Cloé Korman a remporté le 36e prix du Livre Inter pour son premier roman, "Les hommes-couleurs".