Le Liban célèbre la victoire de la troupe de danse Mayyas à la finale America's Got Talent

Le Premier ministre désigné, Najib Mikati, a salué"la créativité libanaise qui a brillé"

Le Liban a célébré jeudi la victoire de la troupe de danse Mayyas à la finale du télé-crochet "America's Got Talent" et qui a décroché la somme d'un million de dollars, un succès perçu comme une source de fierté nationale dans un pays ravagé par une crise économique et politique inédite.

De nombreux fans ont salué la performance réalisée dans la nuit de mardi à mercredi de la troupe Mayyas, entièrement formée de femmes, qualifiant le show d’hypnotique et de fascinant. Mayyas a également gagné la possibilité de se produire en une d'un show à Las Vegas.

Dirigée par le chorégraphe Nadim Cherfan, la troupe déjà lauréate d'Arabs Got Talent en 2019, a remporté cette victoire avec un show extravagant, mêlant danse du ventre, éventails en plumes et jeux de lumière.

Cette victoire a apporté un rare moment de répit et d'unité dans un Liban frappé depuis presque trois ans par une crise sans précédent.

"Félicitations Mayyas. Nous sommes fiers, fiers, fiers", a écrit la chanteuse libanaise Elissa jeudi matin sur Twitter. Le Premier ministre désigné, Najib Mikati, a salué pour sa part "la créativité libanaise qui a brillé" à travers cette performance.

La présidence de la République libanaise a annoncé sur son compte Twitter avoir décerné à la troupe les insignes en or de l'Ordre du Mérite, "en reconnaissance de ses contributions artistiques et de son succès". L’armée libanaise a également félicité la troupe, "porteuse d'un Liban lumineux et dynamique".

Ces danseuses "viennent d’un pays ravagé par la crise et malgré toutes les difficultés, elles ont réussi à être les meilleures (...) Les Libanais sont fiers de vous partout dans le monde", a écrit un internaute, Waël, sur Twitter. "Vous nous avez redonné un peu d'espoir et vous avez montré au monde ce dont les femmes libanaises sont capables", a réagi un autre internaute, DivaMaj.