Après le Multivers, la controverse: la super-héroïne israélienne Sabra enfièvre le monde arabe

De nombreux internautes se disent choqués de voir un personnage "sioniste" rejoindre la galaxie Marvel

L'annonce, la semaine dernière, de la présence de l'actrice israélienne Shira Haas au casting de la superproduction "Captain America : New World Order", dans laquelle elle jouera le rôle de Sabra, une superhéroïne israélienne, a suscité colère et indignation dans le monde arabe.

Nombreux ont en effet affirmé avoir été choqués de voir un personnage "sioniste" rejoindre la galaxie Marvel.

Apparue pour la première fois dans le comics The Incredible Hulk, en 1981, Sabra, dont la véritable identité est Ruth Bat-Seraph, est une mutante dotée de super pouvoirs travaillant pour le Mossad, qui combat dans un costume blanc et bleu, frappé d'une étoile de David sur la poitrine

Formée dans un kibboutz, Sabra est insensible aux balles, peut soulever des chars et dépasser des voitures en courant. Elle a accès aux dossiers du Mossad et connaît l'identité secrète et l'histoire personnelle d'un certain nombre de superhéros. Surtout, elle défend farouchement les droits des juifs et des mutants.

Les scénaristes de l'époque lui ont concocté un destin tragique : son fils, Jacob, a été tué par des terroristes palestiniens qui ont attaqué un bus scolaire rempli d'enfants israéliens. Le gouvernement a insisté pour qu'elle n'intervienne pas dans l'enquête, mais Sabra s'est malgré tout rendue à Bethléem, où elle a arrêté les auteurs de l'attaque.

Certes, elle n'est pas un personnage majeur de l'univers des super-héros. Mais on a tout de même pu la voir combattre aux côtés des X-Men, et surtout affronter Hulk, qu'elle a cru à tort être de mèche avec des terroristes arabes opérant en Israël.

Accoler Israël et Hollywood, rien de tel pour attirer les foudres des opposants à l'Etat hébreu. Gal Gadot en a encore fait les frais récemment, avec le boycott des films "Wonder Woman" dans certains pays arabes.

Et l'annonce de la présence de Sabra dans le prochain Captain America, dont la sortie est prévue pour 2024, n'a pas échappé à la règle, suscitant un tollé chez ceux qui disent craindre qu'un tel personnage ne propage des stéréotypes offensants sur les Arabes et participe à la "déshumanisation" des Palestiniens au cinéma.

Les critiques affirment que de nombreux personnages arabes avec lesquels elle interagissait dans la bande dessinée sont décrits comme misogynes, antisémites et violents, et se demandent si les représentations troublantes des Arabes seront les mêmes dans le film.

#CaptainApartheid

Par ailleurs, des organisations pro-palestiniennes ont mené une campagne de protestation sur les réseaux sociaux sous le hashtag #CaptainApartheid, accusant Marvel de propagande sioniste et de soutenir "l'occupation israélienne".

Pis, l'Institut pour la compréhension du Moyen-Orient, une ONG pro-palestinienne, a dénoncé la présence de Sabra dans le film, affirmant qu'"en glorifiant l’armée et la police israéliennes, Marvel encourage la violence d’Israël à l’encontre des Palestiniens et permet la poursuite de l’oppression de millions de Palestiniens vivant sous le régime militaire autoritaire d’Israël."

Une autre source de tension réside dans le nom de "Sabra", qui désigne en hébreu un "citoyen juif né en Israël". Ce nom est cependant considéré comme une provocation par les défenseurs de la cause palestinienne, qui l'associent au massacre de Sabra et Chatila, deux quartiers de Beyrouth, perpétré par des milices chrétiennes, alors soutenues par Israël, pendant la guerre du Liban.

Or l'annonce de la présence de la super-héroïne israélienne a eu lieu une semaine avant le quarantième anniversaire de la tragédie. Il n'en fallait pas davantage pour que les appels au boycott du film fusent sur les réseaux sociaux.

Marvel a tenté de calmer les esprits, rappelant que Sabra a été introduite pour la première fois dans les bandes dessinées il y a plus de 40 ans, et a assuré que "les cinéastes vont adopter une nouvelle approche" de l'héroïne.

"Les personnages de l'Univers cinématographique Marvel sont toujours fraîchement repensés pour les adapter au cinéma et au public d'aujourd'hui", a déclaré un porte-parole du studio à CNN.

Côté israélien, la présence d'une superhéroïne membre du Mossad est vue comme une victoire en termes de relations publiques pour l'agence.

Avner Avraham, ancien officier du service de renseignement et fondateur de l'agence Spy Legends, qui conseille des films et des séries télévisées mettant en scène des espions israéliens, a déclaré aux médias américains que cette nouvelle représentation de Sabra permettra à la jeune génération de mieux connaître le Mossad.

"C'est la façon 'TikTok', la façon 'cartoon' de parler à la nouvelle génération. Ils apprendront le mot 'Mossad'", a-t-il déclaré. Selon lui, une telle exposition peut même aider les services secrets israéliens à recruter des sources dans d'autres pays.

Une influence woke ?

Cependant, la pensée "progressiste" véhiculée dans la galaxie Marvel fait naître des inquiétudes dans la façon dont le héros sera traité.

Le dessinateur israélien Uri Fink, créateur d’un personnage appelé Sabraman en 1978, a déclaré à Channel 12 qu’il n’était pas certain que la représentation de Sabra par Marvel "soit positive dans l’époque woke que nous traversons actuellement."

"Ceux qui travaillent chez Marvel aujourd’hui sont des progressistes en tous genres. Je n’ai rien contre eux, mais nous n’aurons pas la représentation la plus fidèle du conflit israélo-palestinien", a-t-il affirmé.

"Je suggère que Shira (Haas) lise attentivement le script, et qu'elle veille à ce que le personnage ne soit pas décrit de façon trop problématique", a ajouté le dessinateur.

Avec son mètre cinquante, sa silhouette frêle et ses cheveux blonds et lisses, l'actrice israélienne est physiquement bien éloignée de Sabra qui, dans la bande dessinée, a d'épaisses boucles noires et mesure 1,80 mètre.

Mais cela n'a pas rebuté Marvel, séduit par le talent indéniable de la comédienne de 27 ans, révélée dans la mini-série "Unorthodox", diffusée sur Netflix, pour laquelle a été nominée aux Golden Globes 2021, dans la catégorie "meilleure actrice".

En acceptant le rôle de Sabra, Shira Haas se voit offrir une opportunité unique de décrocher le statut de star internationale, et d'emboiter le pas de sa compatriote Gal Gadot.

S'il est encore bien trop tôt pour savoir à quelle sauce sera mangée Sabra dans le prochain opus de "Captain America", sa présence à l'écran sera en tout cas un joli pied-de-nez aux militants du boycott d'Israël. D'autant que l'on peut prédire, sans trop prendre de risques, que le film devrait faire un carton dans les salles du monde entier, avec ou sans polémique.