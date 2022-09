Israël: Cinema Sabaya remporte le prix du meilleur film aux Ophir Awards

Joanna Said a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle

Le film israélien "Cinema Sabaya" sorti sur les écrans début septembre a remporté le prix du meilleur film lors de la cérémonie des Ophir Awards dimanche. La réalisatrice du film, Orit Fouks Rotem a également remporté le prix de la meilleure mise en scène.

Le film représentera Israël lors de la cérémonie des Oscars le 12 mars 2023, dans la catégorie "Meilleur film international."

"Cinema Sabaya" met en scène 9 femmes Arabes et Juives, employées de la mairie de Hadera, qui participent à un atelier vidéo très original. En effet, ce cours animé par la jeune Rona, interprétée par l’actrice Dana Ivgy, offre un espace inédit de discussion à ces femmes de tous âges et milieux socio-professionnels et leur permet de confronter leurs points de vue grâce à des supports audiovisuels qu’elles vont elles-mêmes créer.

L'actrice Joanna Said a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle dans "Cinema Sabaya".

Pa ailleurs, Rita Shukrun et Sasson Gabai ont remporté le prix des acteurs principaux pour leur rôle dans le film "Karaoke".

C'est la quatrième victoire de Gabai lors de la cérémonie des Ophir. Auparavant, il avait remporté des prix pour son rôle dans les films "Cherry Season" en 1991, "The Orchestra's Visit" en 2007 et "Get : The Trial of Vivian Amsalem" en 2014.

Shmuel Wilojni a remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle, pour son rôle dans le film "Sur le chemin d'Eilat".

En tête de liste des films nominés se trouvent "Valeria Gets Married" et "Karaoke", qui ont reçu 14 nominations chacun.

La cérémonie a eu lieu au Zappa Midtown Hall de Tel-Aviv en présence du ministre de la Culture et des Sports Hili Trooper.