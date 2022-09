"Leh Lishon" d'Anna Zak, titre le plus écouté cette année en Israël

3 chansons figurent dans le classement pour la deuxième année consécutive

La chanson à succès "Leh Lishon" (va dormir) de la chanteuse israélienne Anna Zak a été la plus écoutée cette année selon Acum, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique en Israël, qui a publié la liste des titres les plus en vogue de ces 12 derniers mois.

En deuxième du classement figure le titre du duo fraîchement séparé Static et Ben El, et de la célèbre chanteuse Neta Barzilai "Efes maamatz" (zéro effort).

Ces deux titres ont été produits par Jordan (Jordi) Peleg.

En troisième position se trouvent la chanteuse Narkis et le chanteur Lior Narkis avec la chanson "Un sur un million", sorti il ​​y a huit mois.

6 des 10 chansons les plus écoutées sont interprétées par des femmes, et 3 chansons figurent dans le classement pour la deuxième année consécutive.

À la 20e et dernière place se trouve la chanson "Better"de Tamir Greenberg; la seule de la liste écrite en anglais.