Israël : la 25e édition du festival de musique aura lieu du 28 septembre au 3 octobre

Nouveautés et classiques revisités du repertoire israélien seront présentés au public

La 25e édition du festival de musique israélienne aura lieu du 28 septembre au 3 octobre à Jérusalem, Beersheva, Tel Aviv, Zichron Yaakov et Haïfa, offrant au public un panel large de la scène musicale artistique contemporaine israélienne.

Des pionniers de la musique classique israélienne, tels que Yehezkel Braun et Zvi Avni, aujourd'hui âgé de 95 ans, seront présents tout comme des membres éminents de la génération intermédiaire - dont Chaya Czernowin, 64 ans, et Samir Odeh-Tamimi, 52 ans - et des artistes en herbe d'une vingtaine d'années comme Carmel Koriel et Batya Frenklakh.

Le 29 septembre à 20 h 30, le Tamuz Center de Beersheva accueillera Elkayam, qui est d'origine marocaine, aux côtés de l'Orchestre de Jérusalem Est et Ouest (JTO) et du chef d'orchestre invité Matan Yona pour un voyage à travers les titres phares de la chanson juive marocaine.

À Jérusalem, le jour de l'ouverture du festival, Maayan Franco montera sur le podium du chef d'orchestre et une série d'œuvres multigénérationnelles de compositeurs de Jérusalem, dont le violoncelliste-compositeur Shahar Regev, âgé de 30 ans, Udi Perlman, Ari Ben-Shabetai, 68 ans, et le jazzman Erez Aviram donneront un spectacle majestueux.

Enfin pour Tel-Aviv, le festival débutera au musée d'art de la ville avec la soprano Yeela Avital et le trio de piano Atar, avec des arrangements de chansons israéliennes pour enfants datant des années 1950. Le spectacle sera adapté aux enfants dès l'âge de cinq ans.