Léviathan, nouvelle société de production, annonce se spécialiser dans la réalisation d'histoires juives pour le cinéma et la télévision

Le projet coïncide avec une augmentation notable du contenu juif sur les grandes plateformes de streaming

Leviathan Productions, nouvelle société de production indépendante, a annoncé sa volonté de se consacrer au contenu juif pour "veiller à ce que la tradition juive soit perpétuée" à la télévision et au cinéma.

Leviathan Productions, est fondée par Ben Cosgrove, un producteur de cinéma et de télévision qui a notamment produit le film oscarisé "Syriana" et le récent remake de "Black Christmas", et par Josh Foer, journaliste et cofondateur de la marque de voyages d'aventure Atlas Obscura et de la librairie virtuelle Sefaria.

La société se spécialisera dans "le développement de contenus basés sur l'histoire, la littérature et les contes populaires juifs, ainsi que sur des histoires concernant Israël".

Dès son annonce, Leviathan Productions s'est empressée d'acquérir un certain nombre de projets à venir ayant pour thème le judaïsme, notamment les adaptations prévues de "Photograph 51", une pièce d'Anna Ziegler sur Rosalind Franklin, la chimiste juive britannique qui a joué un rôle central dans la découverte des structures moléculaires de l'ADN, de l'ARN et des virus, "The Secret Chord", un roman de Geraldine Brooks sur le roi David et "The Pledge", un livre documentaire de 1970 de Leonard Slater sur le rôle des États-Unis dans la guerre d'indépendance d'Israël en 1948.

"Les histoires juives ont une résonance incroyable car elles explorent des idées qui sont universellement identifiables. Tout le monde sait ce que c'est que d'être un outsider ou un immigrant. Les histoires juives abordent ces idées avec humour et drame, et les gens du monde entier se reconnaissent dans nos histoires", a déclaré Ben Cosgrove.

Le projet coïncide avec une augmentation notable du contenu juif sur les grandes plateformes de streaming. Netflix prépare un remake américain des "Shtisel" ainsi qu'une émission de téléréalité, "Jewish Matchmaking".

En outre, HBO Max développe des contenus basés sur le rappeur hassidique Nissim Black et les contes populaires yiddish de Chelm et Hulu a récemment acquis la série israélienne "Hazarot" (répétitions) tandis qu’ Amazon a récemment produit "Yosi, the Regretful Spy" en plus de sa série à succès "The Marvelous Mrs. Maisel".