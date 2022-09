Tel-Aviv : le jazz israélien en photos dans une exposition inédite

Le photographe Raphaël Perez met en valeur la place majeure gagnée par Israël dans l'arène du jazz

Le compte à rebours a commencé. C’est avec une grande émotion qu'"Israeli Jazz", une exposition inédite de photos de musiciens israéliens de jazz, sera inaugurée à la ZOA House de Tel-Aviv le 13 octobre. Réalisée à partir des clichés du photographe français Raphaël Perez, "Israeli Jazz" présente le jazz israélien d’aujourd'hui, mais aussi une rétrospective depuis ses débuts, dans les années 1930. Un projet multimédia totalement original qui combine un livre imprimé, des événements et une série d'expositions dont la première a lieu en Israël, à l’invitation du Festival international de jazz de Jaffa 2022 qui se déroulera du 13 au 16 octobre.

Raphaël Perez Noa, la scène musicale, Boulogne, France, 2018

Jusqu’au 30 octobre, les visiteurs auront le privilège de découvrir 25 photos de qualité, prises entre 2017 et 2022, minutieusement sélectionnées pour refléter la singularité de l’œuvre de Raphaël Perez.

"Il était important pour moi de mettre en avant les photos les plus lumineuses et celles qui dégagent les émotions les plus intenses. Comme il s’agit de jazz, j’ai voulu exposer les clichés qui expriment le mieux les sons à travers l’image, car ils peuvent aussi être 'sonores'", raconte Katerina Krylova, commissaire de l’exposition à i24NEWS.

L’exposition a été constituée à partir du livre du photographe, IsraelJazz, à paraître en février 2023, en français, en anglais et en hébreu, dans lequel figurent 80 photos d’une soixantaine de musiciens israéliens. Une plateforme numérique sera également lancée en novembre prochain.

Raphaël Perez Le photographe Raphaël Perez

Dans son ouvrage, Raphaël Perez s’est penché sur le jazz israélien depuis ses origines. Il dévoile les principales écoles de jazz et les festivals phares mais aussi des interviews et des témoignages rares ainsi que les biographies de 65 musiciens.

La naissance d’IsraelJazz

Après une carrière dans la high-tech, Raphaël Perez s’est lancé dans la photographie il y a 10 ans. La plus grande partie de son travail photographique a été réalisée dans le domaine de la musique et, pendant la pandémie de coronavirus, il a souhaité rassembler ses connaissances et l’important matériel visuel qu’il avait accumulé lors de ses rencontres avec les jazzmen israéliens, dans un livre.

"La recherche d’informations à propos de ce style musical m’a fait prendre conscience de la variété des structures éducatives de la musique en Israël, ainsi que du réseau d’agents qui s'occupe des musiciens. J'ai essayé de comprendre comment le jazz est arrivé dans le pays et de quelle manière il s’est constitué une place de choix", a déclaré Raphaël.

Le photographe explique qu’en Israël, les trois premiers musiciens de jazz dont Avishai Cohen, contrebassiste de renom qui a aujourd’hui la plus grande empreinte internationale, ont eu très vite la volonté de tester les marchés musicaux à l’étranger.

Raphaël Perez Avishai Cohen, théâtre de Chelles, 2019

"Âgés d’une vingtaine d’années, ils sont allés tenter leur chance aux Etats-Unis, comme des bohémiens, ils dormaient dans la rue le temps de trouver un appartement, et travaillaient sur des chantiers le temps de signer des contrats. Ils ont ouvert la voie et ont posé les jalons qui ont permis à près de 300 musiciens israéliens de jazz professionnels aux USA d’acquérir une notoriété internationale", a-t-il assuré.

Jazz et high-tech, même combat en Israël

Les musiciens de jazz israéliens ont su peu à peu conquérir la scène mondiale et placer Israël sur le podium des artistes étrangers qui se produisent le plus aux quatre coins de la planète.

"L'industrie du jazz est similaire à la position d’Israël dans la high-tech. C'est un fait très méconnu que j'ai souhaité rendre visible à un public plus large. C'est en quelque sorte ma petite contribution à la promotion de la culture israélienne", a déclaré Raphaël Perez.

Grâce à ses photos, Raphaël Perez s’attache en effet à mettre en valeur la place majeure gagnée par Israël dans l'arène du jazz.

Plusieurs vagues de musiciens israéliens se sont ainsi succédé depuis les débuts de ce genre musical originaire du Sud des États-Unis, créé à la fin du 19e siècle dans les communautés afro-américaines.

Issu de la première vague en 1990, le contrebassiste Omer avital, doté d’une grande aura internationale a mis en place une structure qui accueille les jeunes musiciens qui veulent débuter leur carrière à New-York, en les aidant dans tout ce dont ils peuvent avoir besoin en tant qu’expatriés.

Raphaël Perez Omer Avital, Paris, 2022

La particularité du jazz israélien

Les étudiants de jazz du monde entier apprennent d’abord les standards, puis amènent leur touche personnelle; le jazz se colore ainsi d’instruments nouveaux, issus de plusieurs influences. En Israël, où la majorité de la population est arrivée de 125 pays, différentes couleurs musicales se sont rapidement mélangées pour créer le jazz que les amateurs prennent plaisir à écouter aujourd’hui.

Le jazz israélien s’est notamment démarqué grâce à une éducation musicale de très haute qualité reconnue mondialement combinée à une diversité culturelle très riche et à un savoir-faire sans égal, lui assurant le succès qu’il mérite.

Selon Raphaël Perez, les écoles de jazz en Israël deviendront très prochainement un centre attractif pour les jeunes musiciens qui viendront du monde entier pour se perfectionner.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS