Dahmer, la série numéro 1 sur Netflix dans plus de 60 pays dont Israël

Dahmer a assassiné froidement 17 jeunes hommes entre 1978 et 1991

Si vous êtes abonné à Netflix, vous n'êtes surement pas passé à côté de la série numéro 1 du moment : Dahmer.

Aussi addictive que passionnante, cette nouvelle série retrace en 10 épisodes le parcours de Jeffrey Dahmer, cannibale de Milwaukee, l’un des tueurs en série les plus connus aux Etats-Unis.

De son enfance difficile à sa condamnation en 1992, en passant par l’incompétence de la police qui lui a permis de poursuivre ses crimes durant plusieurs années sans être inquiété, le spectateur assiste éberlué au quotidien hors du commun de Dahmer.

Ado, Dahmer disséquait déjà des cadavres d'animaux...

Le jeu d'acteur impressionnant d'Evan Peters dans le rôle de Dahmer donne à voir à la perfection le caractère impassible et froid du tueur en série qui a assassiné dix-sept adolescents et jeunes hommes, dont la majorité de couleur noire, rencontrés pour la plupart en soirée entre 1978 et 1991.

Dahmer, sous l'emprise de l'alcool, droguait ses victimes avant de commettre ses ignobles crimes. Pendant 6 ans, il en a même tué quelques unes au domicile de sa grand-mère qui l'hébergeait.

L'alternance subtile des scènes de massacre, de procès, de discussions avec son père et de retours en arrière dans l'enfance de Dahmer permet au spectateur de "surmonter" l'aspect terrifiant de cette histoire vraie qui a profondément marqué l'Amérique.

Dahmer, c'est la cruauté dans toute sa splendeur, dépassant de loin l'entendement : il n'avait absolument aucune limite dans l'horreur et la décadence.

Malgré les nombreuses plaintes des voisins, soupçonnant les actions diaboliques de Dahmer, la police tarde à arrêter l'homme qui sera condamné à 15 peines à perpétuité.

Complètement déroutante, la série co-créee par Ryan Murphy sortie le 21 septembre enregistre déjà un franc succès. En top de Netflix dans plus de 60 pays dont Israël, Dahmer a conquis des millions de spectateurs et ne compte pas s'arrêter là.

Une mini-série "Jeffrey Dahmer : autoportrait d'un tueur" révélant des interviews inédites du meurtrier sera disponible sur Netflix le 7 octobre.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS