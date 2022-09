Des Israéliennes aux fashion weeks printemps-été 2023, de New York à Paris

Bar Refaeli et Bar Zomer ont notamment pris part à l'événement

Des célébrités israéliennes ont défilé lors des fashion weeks printemps-été 2023 à New York et Paris en passant par Milan donnant un aperçu des tendances définies par les grands noms de l'industrie internationale de la mode.

Sun Mizrahi, 23 ans a défilé sur le podium pour Michael Kors et Tommy Hilfiger. De nombreuses fashionistas misent sur la jeune mannequin israélienne et s'attendent à la voir beaucoup plus sur le devant de la scène dans un avenir proche.

Bar Refaeli et Bar Zomer ont également pris part à l'événement.

Getty/AFP Sun Mizrahi, top model israélien

Le mannequin Eden Fines, qui a défilé en Kourtney Kardashian Barker x Boohoo s'est également fait remarquer. La jeune mannequin connue pour être la présentatrice de la marque israélienne Renuar, a également été récemment choisie par le magazine masculin international GQ pour participer à une séance de photos de mode aux côtés de Michele Morrone, la coqueluche italienne qui a joué dans le drame érotique de Netflix 365 Days.

La mannequin juive Américaine Emily Ratajkowski a fait son grand retour, de New York à Paris, en passant par Londres et Milan, elle a foulé les podiums des maisons et labels les plus en vue du moment, signant son grand retour dans la fashion sphère.

Angela Weiss/AFP Emily Ratajkowsk a fait sensation sur les podiums à Milan

Par ailleurs, avec "un manifeste" de jeunes créateurs plein d'humour et dans la bonne humeur, le Français Victor Weinsanto, ancien danseur classique formé par Jean Paul Gaultier qui a lancé sa marque en 2020, a ouvert lundi la Fashion week parisienne.