Paris : retrospective du peintre autrichien Oskar Kokoschka au musée d'art moderne

Il s'était engagé contre la montée des fascismes en Europe et le pouvoir nazi

Le peintre autrichien Oskar Kokoschka, peintre dit "punk", s'expose en grand au Musée d'art moderne à Paris, près de 40 ans après la seule vraie rétrospective française qui lui avait été consacrée au musée des Beaux-Arts de Bordeaux. 70 années de création de cet "enfant terrible" de la Vienne intellectuelle seront exposées avec 150 œuvres dont 75 tableaux majeurs, dessins, lithographies, affiches, documents et photographies rares.

Portraits, paysages, allégories politiques, animaux... À coups de pinceaux, d'aplats, de couleurs et de traits vifs en perpétuelle mutation, qui ont fait de lui un pionnier de l'expressionnisme, Kokoschka (1886-1980) représente de manière radicale les états d'âme et fait voler en éclats toutes les conventions des grands maîtres de l'histoire de l'art qu'il admire, "défendant, contre l'abstraction, une idée humaniste de l'être humain", souligne Didier Buchhart, commissaire de l'exposition.

"AFP PHOTO / FONDATION OSKAR KOKOSCHKA / SWEDISH STATE MUSEUM FOR MODERN ART / PRALLAN ALLSTEN" Cette photo non datée mise à disposition par le musée d'État suédois d'art moderne à Stockholm le 4 septembre 2018 montre la peinture de l'artiste autrichien Oskar Kokoschka de 1910 intitulée Marquis Joseph de Montesquiou-Fezensac

Né à Pöchlarn, en Basse-Autriche, Oskar Kokoschka a étudié l'art et vécu à Vienne, mais aussi à Dresde, Berlin, Prague, Paris et Londres, où il s'est exilé en 1938, s'engageant contre la montée des fascismes en Europe et le pouvoir nazi, voyageant en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

Dès 1908, il fait scandale. Ses "Garçons qui rêvent", poème illustré sur l'éveil à la sexualité, révulse la bourgeoisie viennoise. Rejeté, "il se rase le crâne et se représente en repris de justice".

Après la guerre, il devient une figure de référence de la scène intellectuelle européenne et participe à la reconstruction culturelle d’un continent anéanti par une vision de l'art héroïque imposée par les nazis.

Il s'installe en Suisse puis continue de voyager en Tunisie, en Libye, en Turquie et même en Israël, revenant avec plusieurs séries de dessins qu'il transpose ensuite en lithographies.

Affiches condamnant le bombardement de Guernica, participation aux groupes anti-fascistes et au Congrès pour la paix... Kokoschka, mort à presque 94 ans en Suisse, a toujours défendu la liberté et une culture européenne commune.

En 2018, le musée d'art moderne de Stockholm avait rendu un tableau d'Oskar Kokoschka, confisqué par les nazis, aux héritiers du collectionneur juif à qui il appartenait

L'exposition est à découvrir jusqu'en février 2023.