Notre guide des festivals et des événements de la semaine de Souccot

Les Israéliens vont prendre part à la centaine d'événements organisés dans tout le pays la semaine prochaine

Des festivals en pagaille, des animations pour petits et grands, des jeux et des visites pour toute la famille, des concerts, des spectacles… Comme chaque année, il plane en Israël une atmosphère de réjouissance à l'occasion de la fête de Souccot.

Entre mardi et vendredi prochain, tout le pays va entrer en ébullition : des milliers d'Israéliens vont emprunter les routes pour aller camper, faire la fête et participer à la centaine d'événements qui auront lieu dans tout le pays.

Voici une sélection concoctée spécialement par nos soins.

Fête sous les lanternes

Plus de 60 artistes vont se produire au clair de lune et à la lumière des lanternes dans des lieux magiques, le long d'un parcours d'environ 500 mètres. Ce festival d'art sera une célébration des couleurs, des images et des sons.

Quand : du 12 au 14 octobre

Où : Kibboutz Ein Shemer

"Le retour du cirque"

Un spectacle de cirque pour toute la famille sans paroles, mêlant acrobaties aériennes et clowns, pleins d'humour et d'humanité. L'histoire ? Les membres d'une troupe de cirque reçoivent l'appel d'un client qui les invite à se produire. Ils vont tout faire pour créer rapidement un spectacle, contre vents et marées.

Où : Beit Zioni America à Tel Aviv, Beit Mazia à Jérusalem, Kfar Yehoshua

Olivier Fitoussi/Flash90 la Jerusalem Design Week à la maison Hansene à Jérusalem le 04 juillet 2021.

Le "Oktoberfest" israélien sur le plateau du Golan

Le festival "Tzliley Bazelet", considéré comme le "Oktoberfest" israélien, se tiendra dans le parc Katzrin pour la sixième année. Pour célébrer les bières du Golan, des dizaines d'artistes de premier plan viendront se produire, notamment : Tona, Nuno, Raviv Kaner et Horam Gaon, et diverses activités seront proposées pour toute la famille.

Quand : du 11 au 23 octobre

Où : Parc du vieux Katzrin

Jeu d'évasion : "Enfermé au poste de police de Nahalel"

Le poste de police historique de Nahalel propose un jeu "Escape game", adapté aux familles et aux groupes. Le jeu présente des personnages historiques liés à la vallée de Jezreel, dans des bâtiments de la police datant de l'époque du mandat britannique.

Quand : du 11 au 13 octobre

Où : Le poste de police historique de Nahalel, près de Nahalel

Souccot à Zikhron Yaacov

Des spectacles musicaux, des sorties en nature, des ateliers, des foires, des expositions d'artistes, des balades à vélo et plus encore. Zikhron Yaacov se met sur son 31 pour Souccot et propose des dizaines d'activités à ses visiteurs.

Où : divers endroits à Zichron Ya'akov

Pour plus de détails : https://www.visit-zichronyaakov.co.il/

La forêt des expériences à Kfar Baruch

Deux jours dédiés aux amoureux des deux roues dans la nature, avec des stands d'artisans, un food court et des spectacles, avec en point d'orgue, le concours de la plus belle Harley-Davidson.

Quand : 13 octobre à partir de 17h00, 14 octobre de 11h00 à 16h00

Où : Forêt de Kfar Baruch

Yonatan Sindel/Flash90 Un convoi de motards Harley Davidson à Jérusalem, en Israël, le 13 mai 2018.

Le festival de la cueillette des olives

Une véritable fête pour les enfants et toute la famille, une occasion de sortir dans la nature et de se connecter avec la terre et les racines israéliennes : les participants pourront faire une visite guidée de l'oliveraie et d'en apprendre davantage sur leur culture, ramasser des olives et même faire des olives marinées dans des bocaux.

Quand : du 11 au 13 octobre

Où: Les oliveraies de la forêt d'Eliakim

La fête au Carmel

L'association "Carmelim" propose une variété d'activités pour toute la famille, aussi bien en journée qu'en soirée juste avant le coucher du soleil : une marche dans l'eau à Mey Kedem, une excursion aux lanternes à Ramat Handiv, un jeu nocturne expérientiel dans le camp de réfugiés d'Atlit, une excursion au coucher du soleil à Ein Hod, des missions en famille au cœur de la forêt d'Ofer...

Où : divers centres de la région du Carmel

Pour plus de détails : https://www.carmelim.org.il/

Festival de théâtre d'Acco

Le Festival international de théâtre d'Acco se tiendra comme chaque année dans la vieille ville et accueillera des dizaines de milliers de visiteurs. Des centaines d'acteurs et d'interprètes présenteront des dizaines de spectacles, dans des salles et dans la rue, et proposeront des activités pour toute la famille.

Quand : du 11 au 14 octobre

Où : vieille ville d'Acco

EMMANUEL DUNAND / AFP Une représentation a lieu pendant le festival Acre in Hebrew Fringe Theater Festival à Acre, le 16 octobre 2019.

La fête du chocolat à Nof Hagalil

De nombreux jeux, des expériences, et des activités autour du thème du chocolat, avec 15 ateliers différents. Des attractions et des spectacles seront proposés dans le complexe Hampi-Park,

Quand : le 11 octobre à partir de 19h00 et les 12 et 13 octobre de 11h00 à 18h00

Où : Complexe "Nopark", Nof HaGalil

La Fête du Paprika à la Ferme "Derekh Hatavlinim"

La Ferme "Derekh Hatavlinim" (route des épices) vous ouvre ses champs de paprika pour une expérience agricole familiale : ateliers et activités créatives, balades en tracteur, cueillette de paprika, jeux d'énigme, complexe aquatique et bulles de savon...

Quand : du 8 au 17 octobre de 17h00 à 21h00 (soir de fête/vendredi jusqu'à 16h00)

Où : Derekh Hatavlinim, Bethléem HaGalilit

Festival de sons d'enfance au théâtre Holon

Au programme de ce festival si particulier : "La Belle et la Bête" adapté en théâtre dansé, un voyage musical dans les profondeurs de l'esprit avec l'Orchestre Camerata, un hommage aux chansons des fêtes des enfants du passé, "La Maison du Tambour" avec la percussionniste Noya Shalein, chant en public pour toute la famille avec Einat Shrouf, ateliers, happenings et grande fête autour du théâtre et plus encore.

Quand : du 11 au 13 octobre

Où : Théâtre Holon

Icon Festival à Tel Aviv

Des milliers de fans de science-fiction, de fantasy et de jeux de rôle se donneront rendez-vous au Icon Festival à Tel Aviv pendant Souccot : une célébration de trois jours avec 300 événements, une immense foire, des complexes de jeux, une arène de combat et plus encore.

Quand : du 11 au 13 octobre

Où : Eshkol Pais - Sarona, Tel Aviv

Tomer Neuberg/Flash90 Le 19e festival annuel Icon à Tel Aviv, le 29 septembre 2015.

Le festival des stars du réseau For You Fest

Deux jours de performances avec des influenceurs de renom, des concerts et des jeux en direct, et une rencontre avec les YouTubers les plus chauds du net.

Quand : 12-13 octobre

Où : Expo Tel Aviv - Pavillon 2

"Cobs et labyrinthes"

3000 mètres carrés d'espaces verts pour participer à un défi en en plein air : se connecter avec la nature, cueillir, manger et jouer comme au bon vieux temps. Vous pourrez cueillir du maïs et des tomates cerises. Bien d'autres surprises vous attendent : un jeu de fouilles archéologiques, un parcours sensoriel, un complexe musical écologique et plus encore.

Quand : 8, 10, 15, 17 octobre, 9h00 / 14h00

Où : Rue Yaffe Nof à Moshav Gani Am (à Hod Hasharon).

Souccot pour les enfants à l'Opéra de Tel Aviv

L'Opéra de Tel Aviv propose deux spectacles : "Alice au pays des merveilles" dans une version lyrique divertissante en hébreu (11.10) et "Que fait la biche ?" : un spectacle centré sur des vieilles chansons d'enfance écrites par Hillel, Leah Goldberg et Miriam Yelan Shtaklis et composé par Yoni Rechter, Naomi Shemer, et Zvika Pick.

Quand : 10-12 octobre, 10h30

Où : L'Opéra, entrée depuis le 28 rue Leonardo da Vinci, Tel Aviv

Tomer Neuberg/Flash90 Une représentation de Carmen à Tel Aviv, le 18 août 2022.

Festival de théâtre pour enfants de Jaffa

Le Théâtre de Jaffa, scène de la culture arabo-israélienne, accueillera le 16ème Festival de Jaffa pour les enfants dans la plus pure des traditions. Des pièces seront présentées le matin et l'après-midi pendant trois jours. Les pièces sont en hébreu, en arabe, en plusieurs langues, parfois sans paroles ou encore en "charabia".

Quand et où : 15, 17, 18 octobre au Jaffa Theatre

"Poupées à Souccot" à Holon

Le théâtre de marionnettes de Holon vous invite pour trois jours de spectacles et d'ateliers. Trois spectacles uniques et magiques seront présentés et des ateliers pour les familles seront animés par la surprenante Usphizin et Jinja ! Parents et enfants pourront construire ensemble de charmantes poupées à partir de chaussettes.

Quand : Du 11 au 14 octobre

Où : 13 rue Ramez, Holon

Parc des dragons

Plongez dans une aventure où vous tomberez nez à nez avec un redoutable dragon et une énorme licorne. Vous apprendrez tous les secrets de ces créatures de légende. Dans le parc Gan Yehoshua, au nord de Tel Aviv, des attractions et des activités pour toute la famille vous attendent : des structures gonflables, des activités créatives et plus encore.

Quand : 8 octobre, 10-18 9:00-21:00

Où : Jardins Yehoshua (complexe Golfitech) Tel Aviv.

Festival Woodstock pour les enfants à Netanya

Une soirée Woodstock avec un écran géant sur lequel seront projetées des vidéos de "Just Dance". Le matin, un danseur professionnel organisera des concours de danse primés et des espaces créatifs seront à disposition à l'étage supérieur.

Quand : du 11 au 13 octobre, de 11h00 à 14h00 et de 16h00 à 19h00.

Où : Centre commercial Ir Yamim Netanya

Mall Rananim : Célébrer le vert dans la forêt de l'aventure

Passez du temps dans une forêt onirique tout droit sortie d'un conte de fées : le miroir parlant du conte de Blanche-Neige, de la peinture lumineuse aux couleurs phosphorescentes, des costumes de chevalier et de fée, une pêche à la grenouille dans un lac enchanté, une piste de chevalier ninja, des murs d'escalade, des jeux de table… Que demander de plus.

Quand : du 9 au 18 octobre

Où : Rananim Mall, Ra'anana

Fête d'Ein Kerem

Le Festival Ein Kerem propose des dizaines d'activités qui auront lieu dans les rues, dans les maisons et les cours de ce magnifique quartier. Vous pourrez écouter un concert de musique de chambre, assister à des conférences et à des rencontres littéraires, profiter des stands de nourriture et de vente de créations artisanales, et des spectacles pour enfants... Le festival s'achèvera par la traditionnelle réception du Shabbat, vendredi soir.

Quand : du 12 au 14 octobre

Où : quartier d'Ein Kerem à Jérusalem

Ninja et illusions sur les murs de la ville

Entre la place Tsahal et la rue des palmiers à Jérusalem, sera disposée une immense zone "ninja" avec plusieurs niveaux de difficulté, ainsi qu'une zone d'activités gratuites pour toute la famille : des jeux, des contes de fées, des ateliers de chocolat, de bonbons, et de bracelets de fleurs, ainsi que des stations de photos selfie avec des paramètres illusoires.

Quand : du 11 au 13 octobre

Où : entre la place Tsahal et la rue des Palmiers à Jérusalem

La plus grande Soucca du monde à Jérusalem

La spectaculaire Soucca de la mairie de Jérusalem sur la place Safra est la plus grande Soucca du monde. Sa superficie est de 800 mètres carrés et elle peut accueillir jusqu'à 650 personnes en même temps. La soucca est visitée par des milliers de personnes chaque jour, et offre une variété d'activités pour toute la famille : ateliers, pièces de théâtre et performances musicales...

Quand : 10-16 octobre

Où : Place Safra, Jérusalem

Festival Tamar

Le Festival Tamar continue de hausser son niveau avec une programmation qui réunit la crème de la crème des artistes israéliens, au sommet du site de Massada pour glorifier la nature et le désert : quatre nuits de musique israélienne, des performances qui se transforment en fêtes pleines d'énergie et qui s'achèvent avec des levers du soleil majestueux.

Quand : du 10 au 14 octobre

Où : au sommet de la forteresse et à ses pieds

Pour plus de détails : https://www.tamarfestival.com/

Moshe Shai/FLASH90 Vue aérienne de la forteresse historique de Masada, près de la mer Morte. Le 3 décembre 2021.

Fête de la bière d'Eilat

Le festival se tiendra sur la longue promenade d'Eilat, avec des dizaines de marques du pays et du monde entier. Des brasseries artisanales israéliennes jusqu'aux bières spéciales pour les curieux. Le festival proposera également une programmation de qualité avec des concerts d'artistes tels que Hayehudim, Balkan Beat Box ou encore Rami Kleinstein.

Quand : du 10 au 13 octobre, à partir de 19h00

Où : Promenade d'Eilat

Festival de théâtre pour enfant de Beersheva

Le festival de la capitale du Néguev propose une variété de pièces de théâtre, des ateliers, des stands de rue, une rencontre avec le YouTuber Dylan Dror sur le thème du boycott, des spectacles de cirque, des spectacles de rue par des artistes israéliens et de l'étranger dans la vieille ville.

Quand : 11-13 octobre, 10h00-15h30

Où : au complexe du centre de jeunesse de Beer Sheva et dans d'autres lieux de la vieille ville

Souccot au Jardin Botanique de Jérusalem

Botanizaur : une rencontre unique avec environ 45 dinosaures interactifs en taille réelle, des énigmes, des chevauchées de dinosaures, un complexe aquatique, des visites du jardin, un atelier créatif, des visites de la serre tropicale et plus encore.

Quand : du 10 au 14 octobre, de 9h00 à 19h00 (les vendredis et jours fériés jusqu'à 15h00)

Où : Le Jardin Botanique, Givat Ram, Jérusalem

Mendy Hechtman/FLASH90 Vue depuis les jardins botaniques de Jérusalem. Le 18 novembre 2013.

Un voyage au cœur de l'histoire juive

Le nouveau centre d'accueil d'Ashdod "Ma'orut" propose un parcours technologique innovant pour connaître les étapes de la vie du peuple juif : la création du monde, la tente de Sarah et Abraham, le mont Sinaï, l'histoire de la vie juive, la table de Shabbat, le mur occidental et enfin, un quiz interactif sur la fête de Souccot.

Quand : du 11 au 14 octobre, 11h00-18h00

Où : "Ma'orut", 11 rue Agat Shebo, Ashdod

Festival du café et de la musique à Rahat

La municipalité de Rahat, par l'intermédiaire du centre communautaire et de la société économique, organisera pour la première fois un festival de café et de musique dans la plus grande ville bédouine d'Israël. Au festival, vous pourrez vivre une expérience bédouine authentique, découvrir une culture fascinante, plonger dans le monde du café bédouin et les histoires de la tradition qui l'entoure, dans d'immenses tentes bédouines.

Quand : 13-15 octobre, 17h00-21h30

Où : Rahat

La migration des oiseaux à Eilat

Apprenez à connaître les oiseaux migrateurs dans le ciel d'Eilat. Une rencontre au plus près de ces milliers d'oiseaux qui traversent Israël à l'automne pour trouver un climat chaud avant l'hiver.

Quand : 9-13, 16 octobre à 09h00 et 11h00

Où : Parc ornithologique à Eilat

Festival de cinéma de Haifa

Le 38e Festival du film de Haïfa s'annonce encore une fois très riche, avec la projection de films primés à Berlin, Venise ou Cannes. Il s'ouvrira avec la projection de "Ne t'inquiète pas chérie", réalisé par Olivia Wilde. On y verra également "Close" du réalisateur belge Lukas Dhont, Grand Prix du Jury au dernier Festival de Cannes, "Garçon du ciel" de Tarik Salah, prix du scénario à Cannes, ainsi que le grand gagnant du festival de Berlin, "Alcarras" de l'Espagnole Carla Simon, qui a décroché l'Ours d'or.

Les spectateurs porteront enfin une attention toute particulière au film français "Les Pires" de Lise Akoka et Roman Gera, qui a remporté la compétition Un certain regard au dernier festival de Cannes.

Quand : 8 au 17 octobre

Où : Auditorium de Haïfa