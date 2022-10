"Simone, le Voyage d'une vie" en salle mercredi avec Elsa Zylberstein

"Ce rôle m'a transformée"

Dans "Simone, le Voyage d'une vie" qui sort mercredi au cinéma en France, l'actrice Elsa Zylberstein incarne Simone Veil.

AFP Archives / Franck FIFE L'ancienne ministre de la Santé Simone Veil, à Paris, le 26 octobre 2007

Réalisé par Olivier Dahan, à l'origine de l'immense "La môme" en 2008 - qui avait valu à Marion Cotillard le César mais surtout l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation d'Edith Piaf -, mais aussi de "Grace de Monaco" avec Nicole Kidman en 2014, le film est très attendu depuis plusieurs mois.

Porté par Elsa Zylberstein et illuminé par Rebecca Marder, il revient sur la vie de la figure politique française sûrement la plus consensuelle du XXe siècle. "J'allais pas m'amuser à juste me faire un chignon et à porter des boucles d'oreilles !", a déclaré l'actrice Elsa Zylberstein, qui a porté pendant une décennie ce projet de portrait "d'une femme si connue, personnalité préférée des Français pendant 25 ans".

Le film, hagiographique, ambitionne de brosser l'ensemble de sa vie hors du commun, depuis son enfance à La Ciotat jusqu'à ses combats pour la mémoire de la Shoah, en passant par les camps de la mort, le Parlement européen dont elle fut la première présidente, ses engagements, pour les prisonniers algériens notamment, et évidemment son combat comme ministre de la Santé pour légaliser l'avortement.

ALBERTO PIZZOLI / AFP L'actrice australienne Nicole Kidman (L) et le réalisateur français Olivier Dahan posent lors d'un photocall pour le film "Grace of Monaco" lors de la 67e édition du Festival de Cannes en 2014

"Le travail que j'ai fait, c'est de rentrer dans sa voix, dans ses pas, dans sa respiration, dans tout ce qu'elle était", poursuit l'actrice, qui a connu personnellement Simone Veil. Elle s'était promis de faire naître ce film et voit son rêve se réaliser, quatre ans après son entrée au Panthéon.

"De 35 à 87 ans, j'ai dû trouver toutes les facettes de cette femme très complexe qui passe par l'enfer" puis "se réinvente, choisit la vie et décide qu'il n'y a pas de fatalité", résume-t-elle. "Ce rôle m'a transformée".

Le film prend le parti de montrer longuement la Shoah, le camp d'Auschwitz et les marches de la mort, de plusieurs centaines de kilomètres par -30°C, lors de l'évacuation des camps par les nazis fuyant l'avancée soviétique. "A partir du moment où on travaille à la justesse, avec honnêteté, on peut représenter les choses. Il ne faut pas que ça devienne un spectacle, quelque chose de gratuit ou de voyeuriste", martèle le réalisateur.