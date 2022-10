À Haïfa, une plongée à 360 degrés dans l'univers singulier de Gustav Klimt

L'exposition "Klimt, quand l'art rencontre la science" propose une immersion pour apprécier l'œuvre du peintre

Le peintre visionnaire Gustav Klimt est en ce moment à l'honneur au musée des sciences de Haïfa, avec une exposition numérique "immersive" qui a déjà attiré plus de 100 000 visiteurs à travers le monde.

Dans la pénombre d'une gigantesque salle de projection, accompagnés de musique classique et de sons électroniques, les chefs-d’œuvre de Klimt sont projetés sur les murs, piliers, plafonds et au sol.

Le visiteur est alors immergé dans l'univers du peintre autrichien, chasseur insatiable de beauté, et artiste phare du symbolisme viennois, fortement influencé par l'Art nouveau.

Gustav Klimt (1862–1918), surtout connu pour ses compositions précieuses où l’or domine, a suscité à son époque certains polémiques en raison de l’érotisme de ses compositions où vie et mort s’entremêlent.

"Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre possibilité pour voir toutes les œuvres de Klimt en un seul endroit. La technologie donne vie à ses œuvres d'une manière qui active plusieurs sens, et les rend en même temps accessibles aux plus jeunes qui n'ont pas nécessairement la chance de rencontrer l'art classique et de s'y connecter", s'est réjoui le directeur de la Madatech, Yossi Ani, heureux d'accueillir en Israël cette exposition présentée dans des musées prestigieux du monde entier.

Des animations scientifiques sont proposées pour les jeunes curieux : un atelier peinture à l'aide d'aimants, un atelier "vertige des couleurs" avec des éclaboussures de peinture sur disques, un mur de peinture interactif et de fascinantes démonstrations sur le thème de la lumière et de la couleur.

On y découvre aussi comment les couleurs ont été créées pour la peinture à différentes époques, comment la production de peinture a affecté les œuvres d'art et quelle est la relation entre les lumières et les couleurs.

Dans le laboratoire "Pub Love" du musée, un atelier propose de créer une image en 3D inspirée de l'anamorphose de la peinture "Le Baiser" présentée dans l'exposition.

Enfin, l'exposition propose une session de réalité virtuelle unique en son genre qui relate l’étendue de la carrière de Klimt, de ses débuts en tant que décorateur d’intérieur, à sa période dorée.

Javier Naval L'exposition "Klimt, quand l'art rencontre la science", au musée des sciences de Haïfa, Madatech

"Il s'agit d'une expérience culturelle et agréable de haute qualité qu'il ne faut pas manquer. Rien ne remplace le fait de regarder une œuvre originale de près, mais des œuvres magnifiées dans une immense salle de projection, le décollement numérique des couches avec une musique et des décors magiques en arrière-plan, permettent un lien émotionnel fort et une exploration adaptés à notre époque", a affirmé le commissaire de l'exposition, Amir Shor.

Les passionnés d'art et de science ont jusqu'à fin octobre pour profiter de cette exposition unique et rare en Israël.

Madatech : 25, rue Shmaryahu Levin, Haïfa, ouvert tous les jours sauf les dimanches et les vendredis, à partir de 10 heures. Téléphone : +972-4-8614444