Le festival international du film de Marrakech 2022 dévoile son jury

Le festival se déroulera du 11 au 19 novembre prochain

Le jury de la 19e édition du Festival international du film de Marrakech sera composé de huit grand noms du 7e art venant des quatre continents. Le festival, qui se déroulera du 11 au 19 novembre prochain, sera présidé par le réalisateur et scénariste italien Paolo Sorrentino.

Le réalisateur de La Grande Bellezza, qui avait obtenu l'Oscar du meilleur film étranger en 2014, sera à la tête d’un jury composé de l'acteur français Tahar Rahim, de la comédienne allemande Diane Kruger, de l’actrice britannique Vanessa Kirby, de la réalisatrice danoise Susanne Bier, de l’acteur américain Oscar Isaac, du réalisateur australien Justin Kurzel, de la réalisatrice libanaise Nadine Labaki, et de la cinéaste franco-marocaine Laïla Marrakchi.

CHRIS DELMAS (AFP) Diane Krüger à Beverly Hills en Californie, le 6 janvier 2018

La compétition est dédiée à la découverte de cinéastes à travers le monde et 14 premiers et seconds longs métrages présentés en première mondiale sont au programme. Seront projetés une sélection de films internationaux parmi les plus attendus de l’année, des films contemporains de cinéastes salués par la critique ou par les plus grands festivals internationaux, ou encore des films "audacieux et novateurs qui bousculent les représentations cinématographiques". Cette programmation fait dialoguer le cinéma contemporain mondial avec des œuvres classiques, qui ont été à l’avant-garde du cinéma arabe ou africain.

FADEL SENNA / AFP Le réalisateur chinois Zhai Yixiang et le réalisateur saoudien Abdulmohsen Aldhabaan lors de la cérémonie de clôture de la 18e édition du Festival international du film de Marrakech, le 7 décembre 2019

Le festival, créé en 2001 à l’initiative du roi du Maroc Mohammed VI, n’avait pas eu lieu depuis trois ans à cause de la pandémie de covid-19. Lors de la dernière édition de 2019, le jury était composé notamment de la comédienne française Chiara Mastroianni et présidé par l'actrice écossaise Tilda Swinton.

Le festival, qui a lieu sous le haut patronage du roi du Maroc et dont son frère, le prince Moulay Rachid est le président, se veut un pont interculturel entre les nations et est devenu un des rendez-vous majeur du cinéma international.