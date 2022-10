Dubaï : Lekki, le concert afrobeats et reggae sur scène le 11 novembre

Le chanteur Master KG, interprète de "Jerusalema" sera présent

Lekki, le concert afrobeats, amapiano et reggae arrive à Dubaï le mois prochain. Le vendredi 11 novembre à 18h, à The Bay Festival City, certains des plus grands artistes émergents du genre musical afro-caribéen se produiront sur scène.

La chanteuse nigériane Tems connue pour "Free Mind" ou "Replay", sera rejointe par la star nigériane Ayra Starr, l'artiste jamaïcain Wayne Wonder, l'artiste jamaïcain de dancehall Spice ou encore la chanteuse jamaïcaine Popcaan.

Tems est notamment réputée pour sa voix puissante et sa musique composée d'éléments de soul, de hip-hop et de R&B.

Master KG, le chanteur sud-africain devenu célèbre aux quatre coins du globe avec son tube "Jerusalema" sera également présent ainsi que la chanteuse Kamo Mphela, nom éminent du genre amapiano avec son titre "Dubaï", qui date de l'an dernier.

"Jerusalema", sorti en 2020, a fait danser le monde entier avec sa mélodie entraînante et sa célèbre chorégraphie.