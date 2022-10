Biopic sur Simone Veil : "C'était une femme hors du commun" (Elsa Zylberstein sur i24NEWS)

"Les combats de Simone Veil sont encore d'une actualité brûlante"

L'actrice Elsa Zylberstein était l'invitée de Valérie Abécassis dans Culture sur i24NEWS pour parler de son dernier film Simone Veil, le voyage du siècle sorti en salles le 12 octobre.

"C'est un portrait de femme, une femme hors du commun, un modèle de résilience et de puissance qui force le respect. C'était important qu'il y ait un film sur cette femme hors norme", a expliqué Elsa Zylberstein qui est à l'origine de l'idée de ce biopic.

L'actrice a expliqué porter ce projet depuis sa rencontre avec Simone Veil lorsqu'elle lui avait remis le prix Scopus de l'Université hébraïque de Jérusalem en 2017.

"A cette occasion, j'avais écrit un texte avec mon cœur et Simone Veil a dû le sentir. Elle m'a ensuite invitée à sa table avec toute sa famille, j'étais très impressionnée. Il y avait tant de force, d'humanité mais aussi de fragilité dans son regard. On s'est revues par la suite plusieurs fois et j'ai eu très vite l'idée d'un film sur sa vie et son destin hallucinant", a relaté l'actrice, soulignant que son projet avait été scellé au sortir des funérailles de l'ancienne ministre aux Invalides.

Elsa Zylberstein a raconté s'être préparée pendant une année entière pour ce rôle, notamment avec l'un des grands pontes de l'Actors Studio.

"J'ai tellement regardé, ingurgité et intégré Simone Veil dans chaque pas, chaque respiration et chaque battement de cil qu'après un an c'est comme si elle faisait partie de moi. J'ai appris à parler comme elle, à me mouvoir comme elle, tout était intégré dans mon corps même. Si bien que lorsque je suis arrivée sur le plateau de tournage, tout le monde m'appelait Simone et personne n'osait s'approcher de moi. J'étais elle, c'était assez curieux", a assuré l'actrice.

Pour finir de rentrer dans le personnage de Simone Veil qu'elle incarne à l'écran de ses 36 ans à ses 87 ans, il a fallu parfois jusqu'à sept heures de maquillage. L'actrice salue également le travail de la maison Chanel qui a recopié les tailleurs de la politicienne à l'identique pour le film, indiquant que le fait de porter ses vêtements avait fini de la faire entrer dans la peau de celle-ci.

C'est aussi Elsa Zylberstein qui a fait appel à Olivier Dahan pour réaliser le film, déjà à l'origine de biopics sur Edith Piaf et Grace de Monaco.

"Mon intuition me disait qu'il n'y avait que lui qui pouvait faire un film libre et audacieux. Je ne voulais surtout pas d'un Wikipédia en images. Je souhaitais au contraire en faire un film habité, brûlant, vibrant et émouvant", a dit l'actrice.

Elle a par ailleurs affirmé que compte tenu de la remise en question de l'avortement aux Etats-Unis, de la montée du fascisme en Italie ou de la résurgence de l'antisémitisme, les combats de Simone Veil que retrace le film étaient d'une actualité brûlante. "Le plus grand compliment à propos de ce film est quand les gens qui l'ont vu me disent que c'est un film 'nécessaire', a dit l'actrice, qui considère que "si toutes les femmes sont des guerrières, Simone Veil l'était encore plus que les autres".

Elsa Zylberstein dit avoir voulu faire ce film d'abord en tant que "citoyenne", et pas parce que son père, juif lui-même a été un enfant caché durant la Shoah.

Pour ce qui est de la reconstitution du camp d'Auschwitz pour le film, l'actrice raconte qu'Olivier Dahan - dont les grands-parents ont été déportés - a cherché à bousculer la jeune génération qui ne verra pas forcément Shoah de Claude Lanzmann, en montrant le plus fidèlement possible ce qui s'était passé", indique-t-elle, en expliquant que sa première démarche pour se préparer à incarner Simone Veil a été de se rendre à Auschwitz aux côtés de la rescapée et passeuse de memoire de la Shoah, Ginette Kolinka.